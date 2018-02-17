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Yaşam

Plajda bira içen kadınlara kesilen para cezası iptal edildi

Zonguldak'ta belediyenin işlettiği plajda bira içen iki kadın doktora polis tarafından 109'ar lira para cezası kesilmişti

17 Şubat 2018 16:35

 Zonguldak’ta, geçen yıl belediyenin işlettiği Kapuz Plajı’nda bira içen iki kadın doktora polis tarafından kesilen 109’ar lira para cezası, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Geçen yıl 12 Eylül’de Zonguldak Belediyesi’nin işlettiği Kapuz Plajı’nda meydana gelen olayda, doktor Ş.Ç. (32) ve meslektaşı olan arkadaşı Kapuz Plajı’nda kitap okuyup güneşlendikleri sırada yanlarında getirdikleri biraları çıkardı. Doktorların yanına giden plaj görevlileri sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyleyerek, tartışmaya başladı. Doktorlar, plajın kamu malı olduğunu ve kimseye rahatsızlık vermeden içki içmenin yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunu söyledi. Zabıta bunun üzerine polis çağırdı. Doktorlar, plaj görevlilerin şikâyeti üzerine karakola götürüldü. Ş.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu’nun ‘Çevreye rahatsızlık verme’ maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla 109’ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Cezaya itiraz

İki doktor, cezanın iptali için Zonguldak Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, uygulanan para cezasının yerinde olmadığı kanaatine vararak cezanın iptaline karar verdi. Kararda, Kabahatler Kanunu’nun 37’nci maddesine göre işlem yapıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Bu madde kapsamında idari yaptırım kararı mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiler hakkında uygulanacağı, muteriz hakkında böyle bir tespit yapılmadığı, dosya kapsamındaki belgelerden de muterizin böyle bir eyleminin olmadığının anlaşıldığı, uygulanan idari para cezasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır. İtirazın kabulüne karar verilmiştir. 109 TL tutarlı idari para cezası hukuka uygun olmadığından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 28/8-b maddesi gereğince başvurunun kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verildi.”

"Yaşam tarzına saldırı"

Zonguldak Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Lale Tetik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kişi hürriyetine saldırı ve yaşam tarzına müdahale yaşayan iki kadının hukuk mücadelesini kazanmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Yasal dayanağı olmayan cezanın kaldırıldığını ifade eden Tetik, şu değerlendirmede bulundu: “Aile plajı gerekçesiyle uygulanmaya çalışılan ahlakçı ve eril yasaklamalara karşı verilecek hukuk mücadelesi önemlidir. Bu vesileyle Zonguldak’ta ve bu ülkede yaşayan kadınlar olarak mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. Bu olay yaşam tarzına yapılan diğer alanlardaki müdahaleler ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Son gelinen noktada konuyla ilgili hatalı tutumu bulunan görevlilerin ve onları koruyan sorumluların basına yaptıkları açıklamaların yaşanan mağduriyeti daha da arttıran değil, onaran ve çözümleyen noktalarda durması gerektiğini düşünüyor ve umuyoruz. Bu karardan sonra kesilen ceza ve basına yapılan açıklamaların yeniden değerlendirilmesini, özeleştirel tutumlar içinde açıklamalar yapılmasını ve görevini kötüye kullanan sorumlular hakkında gereken yaptırımların uygulanmasını ayrıca plaj girişine konan ‘yasa dışı yasak’ tabelaların kaldırılmasını Zonguldaklı kadınlar olarak talep ediyoruz.” (DHA)

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