-PLAJ DUŞU ÇARPTI ÇORUM (A.A) - 10.07.2011 - Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki plajda duşa giren ve elektrik akımına kapılarak öldüğü iddia edilen 13 yaşındaki Mert Gültekin'in cenazesi Çorum'da toprağa verildi. Çorum İsmail Kakaç İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Gültekin'in cenazesi, merkeze bağlı Büyüdivan köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Gültekin için düzenlenen cenaze törenine, çocuğun 3 aydır Sibirya'da inşaat işçisi olarak çalışan babası Aydın Gültekin, annesi Döndü Gültekin, yakınları ve arkadaşları katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden çocuğun Tekirdağ'da 112 Acil Servisi'nde çalışan ablası Yaprak Gültekin, Mert'in evin en küçüğü olduğunu, 30 Temmuz'daki akrabalarının düğününe katılmak için Antalya'ya gittiğini söyledi. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan abla Gültekin, kardeşinin ayaklarının altında yanık izleri olduğunu belirterek, ''Daha önce de o işletmede benzer olaylar olmuş. Hatta Mert duşa girmeden çok kısa süre önce bir kadın elektrik kaçağı olduğunu görevlilere söylemiş. Ancak gereken önlemler alınmamış. Mert duşluğa dokunduğu an akıma kapılmış. Çevredekiler dudaklarının morardığını ve yapılan kalp masajına rağmen orada hayatını kaybettiğini söylüyor. Bundan sonra başka canlar yanmasın diye gereken suç duyurusunda bulunacağız. Benim kardeşim geri gelmeyecek, ama bu işin de peşini bırakmayacağız'' diye konuştu.