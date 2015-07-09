Plaj cinayetinden dehşet veren detaylar

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Plajı yakınlarında 17 yaşındaki Melisa Kolpar ile Ziya Yağcı'ın cesetleri bulundu. Genç kızın ölmeden önce dövüldüğü anlaşılan cansız bedeni kaldıkları çadırın içinde bulunurken, Ziya Yağcı'nın cesedi hemen yakındaki cankurtaran kulesinde iple asılı bulundu.

Annesine not bıraktı

Cankurtaran izleme kulesinde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ziya Yağcı'nın, kamp yaptıkları çadırda ölü bulunan ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Melisa Kopar'ın annesine not bıraktığı belirlendi. Söz konusu notta, Melisa'nın annesinden özür dileyen Ziya'nın, “Biz Onur'a gidiyoruz. Can almak Allah'a mahsus fakat olan oldu bir kere. Kızının hiçbir kabahati yok. Sen sakın böyle bir şey yapma” yazdığı belirtildi.

Notta adı geçen Onur'un, Melisa ve Ziya'nın bir süre önce yaşamını yitiren ortak arkadaşları olduğu öne sürüldü.

Melike çadırda, Ziya kulede

İstanbul başta olmak üzere yakın illerden günü birlik gelen ve çadır kuranların akın ettiği Kandıra’nın Karadeniz sahilindeki Cebeci Plajı’na bu sabah gelenler cankurtaran kulesinde birisinin asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri hemen olay yerine geldi.

Yapılan incelemede, asılı cesedin Ziya Yağcı'ya ait olduğu anlaşıldı. Bir süre sonra, Ziya Yağcı'nın sahilde bir kız arkadaşıyla birlikte çadırda kaldığı tespit edildi. Çadıra giden jandarma ekipleri burada Ziya Yağcı'nın aynı yaştaki kız arkadaşı Melisa Kolpar'ın da cesedini buldu. Melisa Kolpar, bazı dizilerde küçük rollerde dizi filmlerde yer almıştı.