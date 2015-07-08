Plajda iki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ndeki Cebeci Plajı yakınlarında 17 yaşındaki Melisa K. ile Ziya Y.’nin cesetleri bulundu. Ölmeden önce dövüldüğü anlaşılan genç kızın cansız bedeni kaldıkları çadırın içinde bulunurken, Ziya Y.’nin cesedi hemen yakındaki cankurtaran kulesinde iple asılı bulundu.

DHA’nin haberine göre; İstanbul başta olmak üzere yakın illerden günü birlik gelen ve çadır kuranların akın ettiği Kandıra’nın Karadeniz sahilindeki Cebeci Plajı’na bu sabah gelenler cankurtaran kulesinde birisinin asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri hemen olay yerine geldi.

Yapılan incelemede, asılı cesedin Ziya Y.’ye ait olduğu anlaşıldı. Bir süre sonra, Ziya Y.'nin sahilde bir kız arkadaşıyla birlikte çadırda kaldığı tespit edildi. Çadıra giden jandarma ekipleri burada Ziya Y.’nin aynı yaştaki kız arkadaşı Melisa K.’nin de cesedini buldu. Melisa K. bazı dizilerde küçük rollerde yer almıştı.

Ziya Y.'nin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Ancak vücudunda dayak izleri olduğu ve gördüğü şiddet sonucu öldüğü üzerinde duruluyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Melisa K.'nın ölümünden sonra sosyal medya hesaplarında paylaştığı karamsar mesajlar dikkat çekti. Melisa K., instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı, "Canımın içi seni çok özledik. Hele ben hala senin kabrine gelemedim. O yüzden senin yanına gelmeye karar verdik çok az kaldı" mesajı dikkat çekti. Melisa K.'nın Facebook hesabında ise takma ad kısmında 'ölü' ifadesi yer alıyor.