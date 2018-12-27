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PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdü

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti

27 Aralık 2018 16:01

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye\'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG\'li teröristler hendek kazmaya devam etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Fırat\'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar\'ın karşısında yer alan Suriye\'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG\'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmaya sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.

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