PKK'yı vurmadan döndüğü iddia edilen pilotlar 'FETÖ'den tutuklandı

Tunceli'de geçen yıl Ovacık ile Pülümür ilçesi kırsal kesimindeki Munzur ve Pülümür Vadisi'nde tespit edilen 19 PKK hedefinin imha edilmesine yönelik düzenlenen hava harekatı sırasında, bu hedeflerin tamamını es geçtiği ileri sürülen jetlerin pilotlarının 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıktı. Bu arada PKK'ya yönelik operasyon bilgisini basına ve adı açıklanmayan kişilere sızdırdıkları gerekçesiyle bazı subaylar tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi ardından, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tunceli'nin kırsal kesiminde düzenlenen hava harekatlarına katılan F-16 savaş uçağı pilotlarından bir bölümünün 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanması üzerine Elazığ ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları, bu konuda soruşturma başlattı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'nın uzun süren istihbari çalışmaları, insansız hava araçlarıyla yapılan keşif sonrası Munzur ve Pülümür Vadisi'nde yaklaşık 150 PKK'lının kaldığı 19 hedef kesin olarak saptandığı ve bunların imha edilmesi amacıyla, hava harekatı düzenlenmesi için gerekli bilgi ve koordinatların Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na verildiği belirtildi. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl Ağustos ayı sonlarında Malatya Erhaç ve Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, Munzur ve Pülümür vadisi ile merkez Çiçekli Köyü yakınlarında tespit edilen PKK kamp ve sığınaklarının imha edilmesine yönelik hava harekatı başlatıldı. Hava harekatına katılan savaş uçağı pilotlarının, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından, Elazığ ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın bu konuda başlattığı soruşturma kapsamında hava harekatı sırasında tek bir PKK kampının vurulmadığı ve tek bir PKK'lının etkisiz hale getirilmediği ileri sürüldü.

2015 Ağustos ayı sonunda yapılan hava harekatı sonrasında da yine aynı bölgeye ikinci bir harekat düzenlenmiş ve söz konusu bölgelere yönelik yapılan bombardımanda, PKK'nın sözde 'Dersim Eyalet Komutanı', 'Baran Dersim' kod adlı PKK'lı İsmail Aydemir ve 4 arkadaşı öldürülmüştü. Yine 6 Ekim 2015 tarihinde Pülümür Vadisi Alacık Bölgesi'ne düzenlenen başka bir hava harekatında ise 6 PKK'lı öldürülmüştü.

Tunceli ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın 15 Temmuz darbe girişim sonrası başlattıkları soruşturma kapsamında bu konular üzerinde soruşturmaları devam etirdikleri öğrenilirken Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 8'nci Kolordu Komutanlığı ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve tutuklanan 'FETÖ'cü askerlerin operasyon bilgilerini nasıl sızdırdıkları konusunda önemli bilgiler elde ettikleri öğrenildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tunceli bölgesindeki PKK operasyonlarını dışarıdaki bazı kişilere ve basına sızdırdıkları gerekçesi ile bazı subayları tespit ettiği ve bu konuda başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da, geçtiğimiz yıl tespit edilen 19 PKK hedefinin vurulmaması ile yada önceden bilgi sızdırlılmış olabileceği konusunda başlattığı soruşturmayı derinleştirdiği belirtildi.