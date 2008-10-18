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Politika

PKK'yı, Öcalan'ın teslim edilmesi mi kurtardı?

Radikal yazarı Mehmet Ali Kışlalı, PKK'nın çökmekten, 1999'da Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesiyle kurtulduğunu ileri sürdü

18 Ekim 2008 03:00

Genelkurmay'a yakınlığıyla bilinen Radikal gazetesi yazarı Mehmet Ali Kışlalı, PKK’ya karşı sürdürülen mücadeledeki talihsizliğin 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye teslim edilmesinden sonra başladığını ileri sürdü. Kışlalı, 'Bu savaşı kazanmak' başlıklı yazısında,
Öcalan'ın tesliminden sonra iktidara gelen siyasilerin, olaylar durunca artık bu konuyu çözümlenmiş sanıp, ilgilerini azalttıklarını savundu.

Askerlerin de benzer bir havaya girdiğinin, 2003’lerde olaylar yinelendiği zaman görüldüğünü  belirten Kışlalı, "Düşük Yoğunluklu Çatışma ile ilgili mücadelenin yöntemleri çalışmaları-eğitimi adeta kenarda bırakılmıştı. O dönemde verilen kayıpları bir komutanın ‘eğitim eksikliği’ olarak değerlendirdiğini hatırlıyorum" dedi.
 
Kışlalı, şunları yazdı: "Bu dönemde deneyim kazanmış genç generaller üst kademelere tırmanamadan, günün diğer koşullarına verilen önemde uzak kaldıklarında olacak, emekliye ayrıldılar. Geride çok az sayıda da olsa, İlker Başbuğ gibi bu mücadelede deneyim almışlarından kalanlar da kıtalardan uzak görevlerde yer aldılar.
Son yıllardaki eski mücadele günlerine dönüşle hava değişmeye gerekli önlemlere öncelik verilmeye başlandı. PKK şimdi bunun farkında görülüyor. Fırsatı kaçırmamak için hareket ediyor.
Ama bu savaşı TSK’nın kaybedeceğini sanmak ciddi yanılgı olur. Çok gayret istese, çok şehit verilse de."



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