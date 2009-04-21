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Politika

'PKK'yı kahraman gören var'

DTP Genel Başkanı Türk: Bazı Kürtler PKK'yı terörist olarak görüyor, bazı Kürtler de kahraman olarak değerlendiriyor.

21 Nisan 2009 03:00

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, İngiliz Kraliyet Enstitüsü Chatham House'da yaptığı konuşmada, ``Bazıları PKK'yı terörist olarak görüyor, fakat bazı Kürtler öyle bakmıyor. Onlar da PKK'yı bir kahraman olarak değerlendiriyor'' diye konuştu.

Londra'daki görüşmeler sürdüren ve kürt sorununun çözümüyle ilgili olduğunu öne sürerek bazı İngiliz milletvekilleri ve hukukçularla biraraya gelen DTP lideri Ahmet Türk, bugün de ünlü İngiliz Kraliyet Enstitüsü Chatham House'da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

İngiliz ve Türk basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan DTP lideri Türk, ``Bazıları PKK'yı terörist olarak görüyor, fakat bazı kürtler de öyle bakmıyor. Onlarda PKK'yı bir `kahraman' olarak değerlendiriyor' şekilnde ifade etti.

Konuşmasında, hükümetin sürekli çözümsüzlükten yana olduğunu vurgulayan Türk,ö Kürt sorunu konusunda çözümsüzlüğün kaynağı kimdeyse kimden geliyorsa hep birlikte onun karşısına çıkalım. Devlet, çözümsüzlük konusunda inat ediyorsa, onun karşısına çıkmak lazım. Hayır çözümsüzlüğün nedeni PKK ise PKK'nın karşısına ben çıkarım' diye belirtti.

DTP lideri Ahmet Türk'ün, Londra'daki temaslarının ardından çarşamba günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

`Uçlaşan siyaset, halkımıza büyük zarar verebilir'

Konuşmasının soru-cevap bölümünde de İngiliz ve Türk basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ahmet Türk, bir gazetecinin, `Bundan sonraki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?' şeklindeki bir sorusuna, ``Sorunları demokratik yöntemlerle çözecek, esas alacak bir duyarlılığa ihtiyaç var. Bu duyarlılık ortaya çıkmaz, diye endişe ediyorum. Bu uçlaşan siyaset halkımıza büyük zarar verebilir'' diye cevap verdi.

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