"PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlileri deşifre edildi" iddiası

Gülen cemaatinin "eğitim imamı" olduğu ileri sürülen Cemal Bulut'un, 2014 yılında Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine aralarına sızan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiği iddia edildi. Bulut'un da aralarında bulunduğu 27 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında bir operasyon daha düzenledi. Bursa merkezli 7 ilde, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 eğitim kurumu barındıran Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş’ye yönelik operasyon kapsamında, eş zamanlı olarak 47 adreste arama yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4’ünün, ByLock kullandığı tespit edildi.

"PKK ile görüştü

Aynı operasyon kapsamında 'FETÖ’nün "eğitim imamı" olduğu ileri sürülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ocak-Ekim 2014 tarihinde Kuzey Irak’a giderek, PKK yöneticileri görüştüğü tespit edilen Cemal Bulut İstanbul’dagözaltına alındı. ByLock kullandığı belirlenen Cemal Bulut’un PKK yöneticileriyle Kuzey Irak’ta yaptığı bu görüşmelerde, sızan ve buradan istihbarat gelmesini sağlayan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiğini iddia ediliyor.

Öte yandan, Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.’ye yönelik operasyon kapsamında, dershane öğrencisi olan D.K.’nin çektiği ve fizik dersinde 17/25 Aralık ile ilgili akıllı tahtada konuşma yapan Fizik öğretmeni A.K. de gözaltına alındı.

Fizik Öğretmeni A.K.’nin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1 dolar, çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ele geçirilirken, Fethullah Gülen’in el yazısı ile yazılmış, Ashab’ı Kehf’in sadık köpeğinin ismi olan 'Kıtmir’ den hareketle, ’El yazıları muhterem hocamız, M.Fethullah Gülen’e aittir” yazılı tablo ile duvara asılı 'Neylesin’ isimli 5 kıtadan oluşan şiir dikkat çekti.

Gözaltına alınan 27 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.