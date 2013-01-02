'PKK'ya silah bıraktırmak için çok boyutlu entegre bir strateji izliyoruz'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, PKK'ya silah bıraktırmak için, "Entegre bir strateji izliyoruz. Bütün enstrümanların birbiriyle entegre biçimde kullanıldığı çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Bu entegre stratejinin hedefi silah bıraktırmaktır. İmralı bu strateji içindeki enstrümanlardan biridir " dedi.

Açılım sürecindeki çalışmaları koordine eden eski İçişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila’ya konuştu.



Atalay, PKK’nın silah bırakması konusunda “entegre bir strateji” yürüttüklerini vurguladıktan sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

'Üstesinden gelmemiz lazım'

“İmralı da dâhil olmak üzere yürüyen çalışmalar var. Her şeyden önce umutlu olmamız lazım. Bu sorunun üstesinden gelmeliyiz. Millet bizden bunu bekliyor, biz de çalışmalarımızı çok boyutlu bir şekilde sürdürüyoruz. Tabii terör eylemleri devam ettikçe, elinde silah terörist oldukça terörle mücadele de sürüyor. Bir yandan bu çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da teröristle mücadele eden güvenlik güçlerimizin moralini ve motivasyonunu yüksek tutmaya da devam ediyoruz."

'Çok boyutlu entegre çalışma'

Biz, entegre bir strateji izliyoruz. Bütün enstrümanların birbiriyle entegre biçimde kullanıldığı çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Bu entegre stratejinin hedefi silah bıraktırmaktır. İmralı bu strateji içindeki enstrümanlardan biridir. Diğer taraftan hem ulusal hem uluslararası alanda çalışmalar yürütüyoruz. Kuzey Irak’taki temaslarımız bu stratejinin bir diğer enstrümanıdır. Keza ABD ve Avrupa’da da temaslarımız sürüyor. Stratejinin dış politikayla ilgili ayakları da bunlar. İçeride de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Başta bölgedeki ekonomik, sosyal sorunların çözülmesine dönük adımlar geliyor. Bölgeye ekonomik yatırımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm üretecek yatırımlara ağırlık veriyoruz. Bu entegrasyon içinde bir diğer konu demokratikleşmedir. Demokratikleşmeye dönük adımlara da devam edilecek. Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü 4. paket çalışmaları da yine demokratikleşme niteliğinde adımlar olacaktır. Bütün bu enstrümanları birbiriyle uyumlu biçimde çalıştırmaya ve sorunu çözmeye gayret ediyoruz. Sorunun bütün boyutlarını göz önünde bulunduruyoruz.”