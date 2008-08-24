PKK'ya 'silah bırak' çağrısı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Bal Festivaline katılan Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve CHP Parti Meclis (PM) üyesi Sinan Yerlikaya, PKK’ya “silahları bırakın” çağrısı yaptılar.



Festivalin açılış töreninde konuşan CHP PM üyesi Sinan Yerlikaya, bölgede yaşanan çatışmalardan dolayı zor günlerin yaşandığını belirterek, sıkıntıların giderilmesi için ön şartın “huzur” olduğunu söyledi. Silahın bir hak arama aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, “Kandırılmış insanlarımıza sesleniyorum. Hak silahla aranmaz, sorunlar oturulup konuşularak çözülür. Ne askerimiz, polisimiz şehit olsun, nede kandırılıp dağa çıkartılan gençler ölsün. Onlarda bizim çocuklarımız. Artık analar ağlamasın. Bir kez daha söylüyorum silah bir hak arama aracı değildir. Silahlarınızı bırakın, barışı sağlayalım. Gelin teslim olun, bu devlet size sahip çıkacaktır” dedi. Yerlikaya, öncelikli olarak laik düzene sahip çıkılması gerektiğini belirterek, Türkiye halkının birliğe ve beraberliği ihtiyacı olduğunu söyledi. Yerlikaya, “Çare olsaydı, bu güne kadar dökülen kan çare olurdu. Çare olsaydı, bu güne kadar harcanan milyon dolarlar çare olurdu. Elbette terörle mücadele devam edecektir. Ama vatandaşta bundan zarar görmemelidir” diye konuştu.



Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ise, PKK’nın silahlı eylemleri nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirdi. Silahlı eylemlerin durması yönünde çağrı yapan Genç, “Bir yerde silahı eylem varsa, ne demokrasi vardır, nede e özgürlük vardır. Bu silahlı eylemler biterse biz gerekeni yaparız. Ama silahlı eylemler elimizi kolumuzu bağlıyor. 20 yaşında gençlerin cenazelerinin gitmesini hangi vicdan kaldırır” dedi.



Rektör atamalarını da değinen Genç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tepki göstererek, “Buradan açıkça ilan ediyorum, Cumhurbaşkanı, eğer üniversitelerde türban düzenlemesini savunan rektörlerden birini, yeni kurulan Tunceli Üniversitesine atarsa 1 Ekim’de Mecliste onu konuşturmayacağım” diye konuştu.

