-PKK'ya operasyonlar devam edecek ANKARA (A.A) - 18.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, şu an, PKK ve terör unsurları için hiç bir yerin güvenli alan olmadığını belirterek, ''Çalışmamız aynen bu şekilde devam edecek. Kış operasyonlarımız da devam edecek, ara vermiyoruz ve vermeyeceğiz'' dedi. Kanal 7 televizyonu canlı yayınında soruları yanıtlayan Beşir Atalay, terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Terörle mücadelede kurumlar arasında uyumlu bir çalışma yapıldığını, istihbarat paylaşımının üst düzeyde olduğunu söyleyen Atalay, terörle mücadelenin devam edeceğini kaydetti. Aralıksız devam eden operasyonlarla terör örgütünde ağır bir zayiat olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti: ''Şu an, PKK ve terör unsurları için hiç bir yer güvenli alan değil ve olmayacak. Sınır içi, sınır dışı, kırsal kesim, hepsi onlar için güvensiz ve bizim şu andaki çalışmamız aynen bu şekilde devam edecek. Bu günlerde basında falan görüyoruz bazen, 'ismi konulmuş bir ateşkes var' falan diye, biz hiç bir zaman böyle bir kavramı kullanmadık. Güvenlik tedbirlerimiz aynen devam edecek, ediyor. Kış operasyonlarımız da devam edecek, ara vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Şu anda denildiği gibi bir 'görüşmedir, şudur, budur' öyle bir şey söz konusu değil. Tek yönlü uyguladığımız entegre bir stratejimiz var devlet olarak. Sınır ötesi operasyonlardan, KCK operasyonlarına hepsi koordinasyon içinde, tartışılmış, kararlaştırılmış, planlanmış ve yürütülmektedir'' diye konuştu. ''PKK ile devletin güvenlik birimlerinin görüşmeler yaptığını biliyoruz. Bu tür görüşmeler yapılıyor mu?'' sorusu üzerine Atalay, ''Şu anda bizim hiç bir görüşmemiz yok'' dedi. ''Terör örgütü tarafından, 'Devlet bize verdiği sözleri tutmadı, o yüzden yaz döneminde ateşkesi bozduk' gibi şeyler yansıdı. Bunlar doğru mu?'' sorusu üzerine, Atalay, ''Hükümetimizin, Başbakanımızın verdiği hiç bir söz yoktu. Bu işin koordinatörü olarak söylüyorum, bizim hiç kimseyle yapılmış, sağlanmış bir mutabakatımız yoktur. Devletin bazı kurumlarının görüşmeleri vardı. Belki bazı talepler olabilir bir yerlerden, ama bizim kimseye, Başbakanımızın kimseye ne bir taahhüdü ne bir sözü olmuştur. O günlerde yine basında yazıldığı gibi mutabakatlar ve saire öyle şeyler olmamıştır'' diye konuştu. -''Yargılamayı hızlandırıcı çalışmalar yapıyoruz''- Atalay, demokratikleşme yönünde bazı hukuki adımlar da atacaklarını, ceza kanununda ve diğer kanunlarda yargılamayı hızlandırıcı bazı mekanizmalar üzerinde çalıştıklarını anlattı. Beşir Atalay, ''Tutukluk süreleriyle ilgili, süreleri kısaltma değilse bile yargılamayı hızlandırma gibi şu anda bir çalışma elimizde var. Olgunlaşmadığı için açıklamıyoruz. Bunları bitireceğiz, karar verildiğinde açıklanır. Bu konuda Başbakanımızın da olurunu aldık, biz bir heyet olarak bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunlar belli bir karar safhasına geldiğinde açıklanır. Şu kanunda şu değişiklik diye bir şey söyleyemiyoruz, çünkü daha o safhada değiliz'' dedi. Atalay'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: -''(Yeni dönemde cumhurbaşkanı, başbakan kim olacak) Biz de tesadüfilik yoktur yani her şey görüşülür, istişare edilir karar verilir zamanı geldiğinde en uygun karar verilir ve çözümlenir. Bütün bu konuların ben, bu süreç içinde en uygun şekilde partimizi güçlü şekilde yoluna devam ettirecek bir çizgide çözüleceğine inanıyorum -Tabii kendi aramızda değişik zeminlerde bunlar konuşuluyor. Nitekim şu günlerde cumhurbaşkanımızın görev süresiyle ilgili değerlendirmeler resmi zeminlerimizde de belli oranlarda yapıldı. Artık 2014 şeyi, yani bunun 7 yıl olması gereği zaten hukuki şey olarak da anayasal çerçevede de öyle... -Tüzüğümüzde 3 dönem üst üste milletvekili seçilme ondan sonra ara verme gibi bir şey var. Bütün mevzuat içinde kendi programımızı yapacağız. Kararlarımızı vereceğiz ve bu kervan yürüyecek -(Tüzük değişikliği) O yönde bugüne kadar ben bir şey işitmedim, tüzüğün değiştirileceğine yönelik bir ifade hiçbir yerde duymadım, kendi zeminlerimizde... Başbakanımızın da bu konuda biraz kararlılığını görüyoruz -(Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumu) Genel manada başbakanımızın sağlık durumu şu anda gayet iyi. O zaten açıklandı. Yani tahlil amaçlı bir müdahaleydi. Tahlillerin hepsi de pozitif çıktı, olumlu çıktı.''