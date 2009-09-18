PKK'ya operasyonda 11 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 17 ayrı noktada eşzamanlı yapılan operasyonda PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer aldığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı.



Şırnak Valiliği açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin evlerinde, üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler, örgütsel dökümanlar ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, "Şahısların faaliyetleri deşifre edildiğinde, kitlesel şiddet eylemlerini organize ederek iştirak ettikleri, terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ederek gönderdikleri, ilimiz ve ilçelerimizdeki molotof kokteyli atma ve araç kundaklama eylemlerini gerçekleştirdikleri, güvenlik güçleri ve kamu binalarına taşlı, molotoflu saldırılarda bulundukları tespit edilmiştir. İlimiz ve ilçelerimizdeki huzur ve güvenliği bozmak isteyen kişilere karşı çalışmalarımız devam etmekte olup, kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" denildi.



Adliyeye sevkedilen şüphelilerin soruşturmalarının sürdüğü belirtildi.

