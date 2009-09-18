T24 LogoT24 Logo
Yaşam

PKK'ya operasyonda 11 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 17 ayrı noktada eşzamanlı yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

18 Eylül 2009 03:00

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 17 ayrı noktada eşzamanlı yapılan operasyonda PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer aldığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin evlerinde, üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler, örgütsel dökümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şahısların faaliyetleri deşifre edildiğinde, kitlesel şiddet eylemlerini organize ederek iştirak ettikleri, terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ederek gönderdikleri, ilimiz ve ilçelerimizdeki molotof kokteyli atma ve araç kundaklama eylemlerini gerçekleştirdikleri, güvenlik güçleri ve kamu binalarına taşlı, molotoflu saldırılarda bulundukları tespit edilmiştir. İlimiz ve ilçelerimizdeki huzur ve güvenliği bozmak isteyen kişilere karşı çalışmalarımız devam etmekte olup, kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

Adliyeye sevkedilen şüphelilerin soruşturmalarının sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24