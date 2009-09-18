PKK'ya katılmak isteyen kızını ihbar etti!

Aydın'da PKK'ya katılmak üzere evinden ayrılan 17 yaşındaki kız, babasının polise başvurunca Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı. Genç kızın PKK'ya katılması için aracılık yaptığı ileri sürülen kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden S.K, kızı Y.K'nın PKK'ya katılmak üzere evden ayrıldığını, kendisine engel olamadığını bildirerek, çocuğunun bulunması için yardım istedi.

Baba S.K'nın verdiği bilgiler üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K'nın Aydın'dan otobüsle Diyarbakır'a gittiğini, daha sonra Mersin'e geçtiğini belirledi.

Polisler Y.K'yı, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yakınının evinde gözaltına aldı.

İfadesine başvurulan Y.K, terör örgütü PKK/Kongre-Gel'e katılmaya karar verdiğini ve Aydın'da tanıştığı M.S'nin yönlendirmesiyle bir hafta önce Diyarbakır'a giderek A.K. ile buluştuğunu, örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gitmeden önce bir süre dinlenmek için Mersin'e geçtiğini söylediği öğrenildi.

Y.K, sorgusunun ardından savcılığın talimatıyla ailesine teslim edildi.

Polis, bilgiler doğrultusunda Aydın'da da M.S'yi gözaltına aldı.

Diyarbakır'daki A.K'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü, M.S'nin ise sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.