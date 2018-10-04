PKK'ya finans sağladığı iddia edilen işadamı gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı\'nda düzenlenen operasyonla, PKK\'ya Avusturya\'da finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı belirtilen H.T. adlı işadamı gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Avusturya\'da terör örgütü PKK adına finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı iddia edilen bir iş adamının Avusturya\'nın başkenti Viyana\'ya gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 2 Ekim akşamı Atatürk Havalimanı\'nda operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 bin 666 Dolar, 19 bin 415 Euro, 240 Frank, 95 Pound, 10 bin 860 lira para ele geçirildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli H.T.\'nin PKK KONGRA-GEL eş başkanı R.K. ile iletişiminin bulunduğu ve MEDNUÇE TV kanalında yayınlara katıldığı ortaya çıktı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE 100 BİN LURA KEFALET

Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan H.T. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından yurtdışı yasağı konularak 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.