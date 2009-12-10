PKK'ya darbe

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri ile İran ordusu tarafından Mardin, Hakkari illeri ve Türkiye-Irak-İran sınırı üçgeninde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü ağır kayıplar verdi.

PKK mensubu 9 kişi ölü ele geçirildi; ölenlerin arasında örgütün sözde Mardin sorumlusu 'Rüstem' kod adlı Ömer Müslüm, Şırnak sorumlusu 'Cudi' kod adlı Reşat Çiçek'in yer aldığı belirtildi.

Operasyonlarda ölü ele geçenler arasında Suriye ve İran uyruklu teröristler de bulunuyor. Operasyonlar nedeniyle terör örgütünde yaşanan panik telsiz konuşmalarına yansıdı.

Operasyonlarda ele geçirilen diğer teröristlerin 'Harun' kod adlı Yakup Dellayimilan, 'Cudi' kod adlı Metin Gülaç, 'Andok' kod adlı Erdal Öz, 'Siyabend' kod adlı Halis Burak, 'Derik' kod adlı Hacı Ahmet, 'Zinar' kod adlı Celalettin Yücel, 'Şervan' kod adlı Osman Muhammed olduğu ifade edildi.

Öte yandan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı artıyor. Son olarak 'Servin' kod adlı E.Y, 'Zilan' kod adlı G.E, 'Bager' kod adlı E.Y, 'Erdal' kod adlı Z.G. isimli terör örgütü mensuplarının, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. 'Silahlı eyleme katılmadıkları' belirlenen 4 PKK mensubunun, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişinin ölü ele geçirildiği bildirildi. Örgütten kaçan 4 kişinin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla bu yıl teslim olanların sayısı 323'e ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile İran ordusu tarafından Mardin, Hakkari illeri ve Türkiye-Irak-İran sınırı üçgeninde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü ağır kayıplar verdi.

Operasyonlarda ölü ele geçenler arasında Suriye ve İran uyruklu teröristler de bulunuyor. Operasyonlar nedeniyle terör örgütünde yaşanan panik telsiz konuşmalarına yansıdı.









