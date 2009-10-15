PKK'ya büyük darbe

Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığının, terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan ettiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, bu bağlamda, söz konusu üç şahsın ABD'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ve ABD vatandaşlarının bu şahıslarla ekonomik veya ticari nitelikli işlem yürütmesinin yasaklanmasına karar verildiğinin bildirildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün, ABD Yönetimi tarafından 30 Mayıs 2008 tarihinde "Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası" çerçevesinde yaptırım uygulanan uyuşturucu kaçakçıları listesine dahil edildiği de hatırlatıldı..

ABD'NİN UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İLAN ETTİĞİ 3 İSİM

Terör örgütünün sözde liderlerinden Murat Karayılan, örgütün kasası Rıza Altun ve terör örgütü PKK Kongra-Gel'in başkanı Zübeyir Aydar. Bu 3 isim terör örgütü PKK'nın en önemli ismi ve kasası. PKK uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1 milyar dolar para kazanıyor.

FİNANS KAYNAKLARI YOK EDİLECEK

Türkiye, terör örgütü PKK ile mücadele yıllardır, örgütün para kaynaklarının kurutulması için diğer ülkelere çağrıda bulunuyordu. Bunun için, ABD'nin El-Kaide örgütüne yaptığı gibi, PKK'lıların da banka hesaplarına el konulması konusunda destek istedi. PKK'yı terör örgütü ilan eden ABD, son olarak Türkiye'nin bu isteğine olumlu yanıt verdi. ABD tarafından örgütün en önemli 3 isminin mal varlıklarının dondurulması diğer ülkeleri de etkileyecek. ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA ) 2008 yılında PKK'nın uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerinin içinde olduğunu açıklamıştı. ABD'nin resmi olarak ilan ettiği 42 terör örgütü bulunuyor. Bunların içinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan 19 örgüt var.

SIRA AVRUPA'DA

Avrupa Polisi EUROPOL, Avrupa çapındaki uyuşturucu pazarında ilk sırada yer alan PKK’nın, uyuşturucudan kazandığı yıllık gelirinin 400 milyon doları bulduğunu açıklamıştı. Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uyuşturucu ticaretinin PKK’nın kontrolünde olduğunu vurgulayan EUROPOL, örgütün ekonomik kaynağının büyük bölümünü özellikle İngiltere ve Romanya üzerinden Avrupa’ya dağıttığı uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ticaretinden sağladığına dikkat çekmişti.

BU İSİMLER AB'NİN LİSTESİNDE DE VAR

Terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı 2007 yılında Fransa ve Belçika'da mahkemeye kadar gelmişti. Mahkemelik olan 2 isim ise ABD'nin bugün listeye koyduğu Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'dı. Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 PKK'lı arasında örgütün Avrupa sorumlusu Rıza Altun'un da bulunduğu ortaya çıktı. Belçika'ya da sıçrayan operasyonda Zübeyir Aydar da sorgulandı. Ancak Altun ve Aydar serbest bırakıldı.