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PKK/PYD'NİN RASULAYN'DA KAZDIĞI TÜNELLER ÇÖKTÜ

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü

13 Aralık 2018 18:20

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD\'li teröristlerin Türkiye\'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi.
Fırat\'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD\'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı. Ceylanpınar\'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi\'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD\'li teröristin öldüğü öne sürüldü. Meydana gelen göçükler sonucu bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.

Görüntü Dökümü
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- Kazılar sonucu çöken ev
- Çökmenin yaşandığı alanda toplanan insanlar
- Silahlı teröristler
- Rasulayn\'de çökmelerin yaşandığı çeşitli bölgeler
- Çökmelerden dolayı çatlakların olduğu evler
- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 731 MB
 

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