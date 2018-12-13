PKK/PYD'NİN RASULAYN'DA KAZDIĞI TÜNELLER ÇÖKTÜ

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD\'li teröristlerin Türkiye\'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi.

Fırat\'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD\'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı. Ceylanpınar\'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi\'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD\'li teröristin öldüğü öne sürüldü. Meydana gelen göçükler sonucu bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.

Görüntü Dökümü

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- Kazılar sonucu çöken ev

- Çökmenin yaşandığı alanda toplanan insanlar

- Silahlı teröristler

- Rasulayn\'de çökmelerin yaşandığı çeşitli bölgeler

- Çökmelerden dolayı çatlakların olduğu evler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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