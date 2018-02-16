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PKK'nın Tunceli'deki patlayıcı imal ettiği 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin, Nazimiye ve Pülümür sınırındaki Büyükyurt Vadisi'nde düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'lıların, bombalı saldırılarda kullanmak üzere el yapımı patlayıcı ima

16 Şubat 2018 01:09

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin, Nazimiye ve Pülümür sınırındaki Büyükyurt Vadisi\'nde düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'lıların, bombalı saldırılarda kullanmak üzere el yapımı patlayıcı imal ettikleri 4 adet sığınak tespit edilerek imha edildi. 
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'nın Nazımiye ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, iki ayrı bölgede 4 adet sığınak tesbit edildi. Tunceli Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda toprak altına gizlenmiş vaziyette; 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 470 kilogram amonyum nitrat, 5 adet büyük tüp, 5 adet akü, 2 adet sırt çantası, 10 adet pil bloğu, 8 adet terörist kıyafeti, 16 çift mekap ayakkabı, 7 adet battaniye, 150 kilogram un, 30 kilogram küp şeker, 3 adet güğüm, 1 adet varil, 8 adet kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada patlayıcı ve yaşam malzemelerinin imha edildiği kaydedildi.

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