PKK'nın tahrip ettiği okullar yeniden yapılıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca 2016\'daki \'hendek\' eylemlerinde tahrip edildikten sonra \'ağır hasar\' raporu verilip, yıkım kararı çıkarılan okulların ihalesi tamamlanarak, inşaatlarına başlandı.

Yüksekova\'da, PKK\'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu\' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı 78 gün sürerken, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri gibi 7 okul da kullanılamaz hale geldi. İlçede evleri yıkılan veya büyük zarar gören terör mağdurları için geçen yılın Mart ayında TOKİ tarafından 3 bin 63 konutun temeli atıldı. Operasyonlar sırasında yakılarak, tahrip edilen ve \'ağır hasar raporu\' verildikten sonra yıkım kararı çıkarılan Cumhuriyet, Güngör, Uğur Sıtkı, Vali Erdoğan Gürbüz, Kuruköy, Gazi ilkokulları ile Atatürk Lisesi\'nin öğrencileri başka okullara nakledildi. İhale süreci tamamlanan 4 okulun inşaatına başlanırken, diğer 3 okulun ihalesinin de yakın zamanda yapılarak, inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi.



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