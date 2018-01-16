T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'nın sözde komutanı Bursa'da yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TERÖR örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı 'Sefkan' kod adlı Reşat Karabalık, Bursa'da yakalandı

16 Ocak 2018 12:21

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TERÖR örgütü PKK\'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı \'Sefkan\' kod adlı Reşat Karabalık, Bursa\'da yakalandı. 
Harmancık ilçesi girişindeki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, görevlileri görünce kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsüne \'Dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobille kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süre devam eden kovalamaca ardından yakalandı. Bu kişinin verdiği kimliğin başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Terörle mücadele polislerinin yaptığı araştırmada bu kişinin terör örgütü PKK\'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı \'Sefkan\' kod adlı Reşat Karabalık olduğunu belirledi. Örgüte 2000\'li yılların başında katılan Karabalık\'ın daha önce de terör örgütü PKK\'nın Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu bildirildi.
Şüphelinin bir süreden bu yana Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı belirlendi. Bursa\'daki işlemlerinin ardından Van\'a gönderilen Karabalık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA TERÖRPKKVan AladağlarReşat Karabalık BursaBuTerörle MücadeleMüdürlüğüTerörleReşat KarabalıkKarabalıkPKK Ağrı TendürekTavşanlıBursaVanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24