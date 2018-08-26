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PKK'NIN  SÖZDE BÖLGE YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

ANKARA (DHA) Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde sağ olarak ele geçirildi

26 Ağustos 2018 03:01

ANKARA (DHA) Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde sağ olarak ele geçirildi. Ele geçirilen teröristlerden birinin, sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı\'nda kouyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: 
\"Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe J.K.lığınca silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerden birinin, sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu, diğerinin ise Kahraman kod adl Lezgin Yarar isimli  terörist oldugu belirlenmiştir. Teröristler ile birlikte 1 adet dragunov (kanas) marka silah, 1 adet  m16  p.tf. ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir.\"

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