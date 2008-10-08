PKK'nın sitesinde 96 vekil var iddiası

Bahçeli'den tampon bölge önerisi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK yandaşı yabancı bir internet sitesinde “olağanüstü durumda bizimle birlikte hareket edebilecek 96 milletvekili var” denilerek isim listesi yayımlandığını açıkladıBahçeli, MHP’nin dünkü grup toplantısının basına kapalı bölümünde Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Türk-Kürt çatışmasına yönelik olaylarların son derece vahim sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Türkiye üzerinde ciddi oyunlar planlandığını savunan Bahçeli, “Çok planlı bir strateji uygulanıyor. Yarın birgün olağünüstü bir durum olduğunda burada da (TBMM) ‘PKK ile birlikte hareket edebilecek 96 kişi var’ deniyor. PKK’nın sitelerinde bu liste yer alıyor. İş bu kadar ayağa düşmüş vaziyette” dedi.İsim vermeden DTP’yi de eleştiren Bahçeli, bu partinin, terör örgütüyle fikir ve amaç birliği içinde olduğunu savunarak, “Bu ihanet cephesi, ülkeyi kanlı bir bölünme ve iç çatışma sürecine sokacaktır. Ya da Türkiye bu ihanetin belini kıracaktır” diye konuştu.Sınır ötesine asker gönderme tezkeresini destekleyeceklerini de açıklayan Bahçeli, teröristlere yönelik son sığınağa kadar havada ve karada sıcak takip ve “tam imha” operasyonu yapılması gerektiğini söyledi.Türkiye’ye sızmaları önlemek için Irak’ın kuzeyinden başlayacak “güvenlik bölgesi” oluşturulması önerisinde bulunan Bahçeli, bu önlemlerin bu kez de alınmaması halinde tezkerenin kamuoyunda sorgulanacağını, toplumun terörle mücadeleye olan güveninin sarsılacağını kaydetti.Artık uluslararası hukukun tanıdığı meşru sıcak takip şartlarının tamamının oluştuğunu da kaydeden Bahçeli, askerin devir teslim törenlerinde bile gündeme getirdiği terörle mücadeleye ilişkin taleplerin hükümet ve Meclis tarafından ciddiye alınması, hukuki engeller varsa bunların kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.