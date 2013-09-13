PKK kaçırdığı işçileri serbest bıraktı

Pervari’nin Belenoluk Köyü’nde yapımı süren jandarma karakol inşaatına dün akşam saat 21.00 sıralarında giden bir grup PKK’lı terörist, inşaatta çalışan işçileri silah tehdiyle etkisiz hale getirdü. PKK’lılar yanlarında getirdikleri patlayıcıları karakol inşaatının çeşitli yerlerine yerleştirerek, infilak ettirdikten sonra 4 işçiyi yanlarına alarak dağlık alana doğru kaçtı.
PKK’lılar, kaçırdıkları işçileri Belenoluk ve Söğütönü köyü arasında geç geç saatlerde serbest bıraktı. Pervari İlçe Jandarma Komutanlığına giden işçilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.