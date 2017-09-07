PKK'nın şehit ettiği VEDAŞ arıza şefi Özdel toprağa verildi

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü yakınlarında çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik PKK\'lı teröristlerin yaptığı saldırıda şehit edilen şirketin Yüksekova Arıza Şefi Sabri Özdel memleketi Yüksekova\'da toprağa verildi.

Yüksekova\'nın Onbaşılar Köyü Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu\'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde dün çalışan VEDAŞ ekibine PKK\'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu evli ve 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin\'in ile evli 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel hayatını kaybetti. Saldırıda Elektrik Mühendisi Fendi Yüzgeç ile işçiler Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya ise, yaralandı.

Bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, saldırıda yaşamını yitiren VEDAŞ Yüksekova Arıza Şefi Sabri Özdel\'in cenazesi sabah saatlerinde Yüksekova Devlet Hastanesi morgundan alındı. Akarsu Camii\'nde yapılan törenin ardından Özdel\'in cenazesi Akalan mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaçıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Eski Hakkari HDP Milletvekili Esat Canan, Van VEPSAŞ bölge müdürü Murat Taş, TEDAŞ Bölge Müdürü Cezmi Yakar, TES-İŞ Van Sendika Başkanı Naif Balandır, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, TEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, kurum amileri ve çok sayıda kişi katıldı.

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