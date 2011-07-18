PKK'nın profili ilk kez akademik raporda: Örgüte katılan 7.2 yıl yaşıyor

T24

Dağa çıkma yaşı 15

Büyükşehirler askerlik şubesi gibi

Hakkari gerçeği

Kadınlar 9.5 yıl yaşıyor

Kadınlar Mardin'den geliyor

Yüzde 11 kadın, 5'te biri yabancı

461 denek



Son eyleminde 13 askeri şehit eden PKK ilk eylemini 1984 yılında yaptı. Eruh’taki baskından bu yana tam 27 yıl geçti. Peki kim bu PKK’lılar? Bu soruya ilk kez akademik bir çalışmada yanıt verildi. 2009 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ yaptığı bir konuşmada ve son olarak yazdığı kitabındatarafından yapılan çalışmadan alıntılar yaptı.Vatan gazetesi, Nihat Ali Özcan’ın koordinatörlüğünde 2008-2009 yılları arasında hazırlanan çalışmanın detaylarına ulaştı.Araştırmanın en çarpıcı sonucu çocuklarla ilgili. Örgüte katılım 15’inde başlıyor, en fazla katılım yüzde 15 ile 17 yaşında. Özcan özellikle taş atan çocuklara dikkat çekiyor: “15 yaşında bir çocuğun eğer abisi, ablası hayatını kaybsetmemişse; intikam duygusuyla hareket etmiyorsa en az 2 yıl propaganda etkisinde kalmış olmalı. Bu da propagandanın 13 yaşında başladığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle taş atan çocuklar PKK’nın dağ kadrosu için havuz görevi görüyor. PKK ile taş atan çocukların bağlantısı kesildiğinde, PKK’nın insan kaynağı da büyük oranda kesilmiş olur.”Araştırmaya göre katılımın yüzde 61’i Türkiye içinden, yüzde 39’u ise yurtdışından. Türkiye’de İstanbul yüzde 20 ile birinci sırada. Özcan bu durumu şöyle açıklıyor: “Büyük illeri PKK, askerlik şubesi gibi kullanıyor. Örneğin İzmir doğumlu olup örgütün dağ kadrosuna katılanların oranı çok düşük. Ama teröristlerin yüzde 6’sı buradan örgüte katılıyor. Örgüt büyük illere sanki bir network kurmuş ve girişler burada açılan kapılandan sağlanıyor.”Katılımlarda ise yüzde 17 ile Diyarbakır birinci sırada. Mardin yüzde 12 oranına sahip. Hakkari yüzde 9 ile üçüncü. Ancak burada Nihat Ali Özcan Hakkari’ye ayrı bir parantez açıyor: “Hakkari’nin 2009 yılında nüfusu yaklaşık 250 bin. Ancak katılımın yüzde 9’u bu ilden. Oysa birinci olan Diyarbakır’ın aynı dönemde nüfusu yaklaşık 1 milyon 500 bin. Bu verilere göre Hakkari, coğrafi olarak izole olmuş bir il diyebiliriz. Kapalı coğrafyası yüzünden bu sonuç ortaya çıkıyor. Hatta Türkiye’ye değil, Irak ve İran ile daha fazla entegrasyonu bile var diyebiliriz.” İstanbul yüzde 3 ile 9. sırada.PKK’nın dağ kadrosuna katılan bir terörist ortalama 7.2 yıl yaşıyor. Kadınlarda bu süre 9.5 yıl olurken erkeklerde 6.9 yıla iniyor. Örgütteki ölüm yaş ortalaması ise 26.3. Verilerin temelini ise çatışmalar ve dağ yaşamının zorlukları oluşturuyor.PKK’nın dağ kadrosuna katılımda, kadınların doğum yerlerine bakıldığında, Hakkari ve Mardin dikkat çekiyor. Özcan, ağır ekonomik ve sosyal baskı yüzünden katılımların bu illerde yüksek olmasına dikkat çekiyor.Dağ kadrosunun yüzde 25’i yabancı. Yüzde 47 İranlı, 39 Suriyeli, 10 Iraklı, 3 Avrupalı. Dağ kadrosunun yüzde 11’i kadınlardan oluşuyor.2 yıl süren araştırmada toplam 461 PKK’lı denek olarak kullanıldı. O dönemde dağda 5 bin PKK’lı olduğu düşünüldüğünde yüzde 8 modelleme yapılmış oldu.