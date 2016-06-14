"PKK'nın yeni Lice yapılanması; bombalı araçlar nerede nasıl yükleniyor?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nın bombalı araçlarının Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hazırlandığını öne sürerek, "Suriye konjonktürü PKK’ya birçok imkânı altın tepsi içinde sundu" diye yazdı. Lice-Kulp-Şenyayla mevkisindeki kampın "Suriye iç savaşı çıkmadan önce lojistik merkez olarak kullanıldığını" yazan Selvi, "Daha önce Kandil’den yönetilen terör eylemlerinin planlama ve icrasında 40 günlük bir süre alıyordu. Şimdi Kandil-Şengal ve Suriye üzerinden Lice’ye 6 günlük bir zaman dilimi içinde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selvi, güvenlik güçleriyle konuştuğunu belirterek, "PKK, Kobani’de bombalı araç ve canlı bomba eğitimi verdiği merkezlere kavuştu" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin bugün (14 Haziran 2016) yayımlanan 'PKK'nın yeni Lice yapılanması' başlıklı yazısı şöyle:

Tunceli Ovacık'ta patlama meydana geldi. Akla ilk gelen, bombalı araç Lice'den mi gitti sorusu oldu.

PKK geçen hafta İstanbul Vezneciler ve Mardin Midyat’ta bomba yüklü araçlarla saldırıda bulunmuştu.

Midyat’ta kullanılan bomba yüklü araç Lice’den gönderildi. Daha önce Diyarbakır’da ve Ankara’daki bomba yüklü araçların da Lice’de hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

‘Peki bu Lice’de PKK’nın nasıl bir yeri var, araçlara bomba nerede yükleniyor’ sorularının peşine düştüm. Güvenlik birimleriyle konuştum. Bu çalışmam beni PKK’nın kır yapılanmasında yaptığı yeni düzenlemeye ulaştırdı.

PKK’nın, Diyarbakır’da Lice-Kulp ve Hazro arasındaki Şenyayla mevkisinde kampı var. Örgütün ‘Amed’ olarak isimlendirdiği bölgedeki eylemlerin sevk ve idaresi Şenyayla mevkisinden yapılıyor. Suriye konjonktürü ortaya çıkmadan önce, Şenyayla kampı terör eylemlerinden ziyade lojistik merkezi gibi kullanılıyor.

Terör eylemleri yayı

Terör eylemleri daha çok Kandil, Hakkâri, Van, Ağrı Tendürek ve Dersim kamplarına uzanan bir yay üzerinden, iç bölgelere doğru yürüyor.

Daha önce Kandil’den Hakkâri-Van-Ağrı Tendürek ve Dersim üzerinden yönetilen terör eylemlerinin planlama ve icrasında 40 günlük bir süreyi alıyor.

Ancak Suriye fırsatının doğmasıyla birlikte bu süre Kandil-Şengal ve Suriye üzerinden Lice’ye 6 günlük bir zaman dilimi içinde gerçekleşiyor.

Tabii tek unsur zamanın kısalması değil. Suriye konjonktürü PKK’ya birçok imkânı altın tepsi içinde sundu. Konuyu dağıtmamak için diğerlerine girmiyorum.

Örgüt, Kobani’de bombalı araç ve canlı bomba eğitimi verdiği merkezlere kavuştu.

Daha önce daha çok siyasi ve lojistik merkez olarak kullanılan Şenyayla, bu kez bombalı araçların hazırlandığı, canlı bomba eylemlerinin planlandığı bir kampa dönüşüyor.

Şenyayla’nın statüsü ve niteliği yükseltiliyor.

Statüsü Ağrı-Tendürek ile aynı seviyeye yükseltiliyor.

Bombalı eylemlerde kullanılacak araçlara, bomba uzmanı teröristler tarafından bombalar burada yükleniliyor.

Ayrıca Şenyayla bölgesindeki terörist gruplar yeniden düzenlenmiş. Her birim içinde bir bomba uzmanı ve keskin nişancı olacak şekilde yeniden şekillendirilmiş.

3 ayrı güçleri var

Lice’nin içinde yer aldığı Şenyayla mevkisinde PKK’nın üç ayrı gücü bulunuyor.

Bunlar:

1- Şenyayla gücü: 30-35 kişilik bir grup. Zaman zaman 45-50 kişiye ulaşabiliyor. Kırsalda el yapımı bomba hazırlama, bombalı araç hazırlama konusunda eğitim almışlar. İçlerinde keskin nişancılar var.

2- Dorsin gücü: 20-25 kişiden oluşuyor. Aralarında, bombalı araç hazırlama konusunda eğitim almış teröristler ile keskin nişancılar var.

3- Lice gücü: 22-25 kişi. Zaman zaman 45-50 kişiye ulaşıyor. Yine bombalı araç hazırlama konusunda eğitim almış militanlardan ve keskin nişancılardan oluşuyor.

Sayıları yukarıdaki gibi ama bunların hiçbir zaman kalabalık gruplar halinde dolaşmadığı ifade ediliyor. 3-5-7 kişilik gruplar halinde teşkil edilmişler. Daha çok 5 ya da 7 kişilik grupları tercih ediyorlar. Bu gruplar Lice- Kulp-Hazro üçgenindeki kırsal alanda hareket halindeler. Lice’de güçlü bağlantıları olduğu biliniyor.

Tendürek telsizi sustu

Bombalı araçların hazırlandığı yerlerden biri de Ağrı-Tendürek’teki PKK kampları. Kısa bir süre önce özel birlikler tarafından, Ağrı Tendürek’te stratejik noktalar imha edildi. Tendürek’le Kandil arasındaki haberleşmeyi sağlayan, telsiz sistemi susturuldu. PKK’nın Ağrı-Tendürek sorumlusu Yusuf Şek’in, son anda İran’a kaçtığı ve yeniden dönme çabası içinde olduğu söyleniyor.

Peki Tendürek operasyonunu kim yaptı? Terörle mücadelede dinamik bir süreçten geçiliyor. PKK, taktik değiştiriyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri de buna göre yeni yapılanmalara gidiyor. ‘Özel Kuvvetler’in en seçkin birlikleri arasından, ‘Özel Birlikler’ oluşturuldu. Bunlara özel birlikler deniliyor ama PKK telsizlerinden, ‘Hayalet Birlikler’ olarak geçiyor. Tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından oluşuyor. PKK’nın kırsaldaki kamplarına zaman zaman da Kuzey Irak’a girmek suretiyle, PKK hedeflerine yönelik etkili eylemler yapıyorlar. ‘Özel Birlikler’i bundan sonra daha çok duyacağız.