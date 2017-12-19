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PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı (2)

BOMBACILARIN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 51 kişinin gözaltına alınmasından sonra operasyonun çarpıcı detayları da ortaya çıktı

19 Aralık 2017 16:54

BOMBACILARIN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA
İzmir\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda 51 kişinin gözaltına alınmasından sonra operasyonun çarpıcı detayları da ortaya çıktı. PKK\'nın kadın bombacısı N.E\'nin 2005 yılında Bayraklı\'da 5 kilo plastik patlayıcıyla yakalandığı belirtildi. Babası ile kardeşinin de terör örgütüne eleman kazandırmaktan daha önce tutuklandığı belirlendi. N.E.\'nin 2003 yılında nevruzda, yasa dışı faaliyette bulunduğu için yine tutuklandığı saptandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Ş. Sürme\'nin 3 ağabeyinin de yine 2008 yılında bir askerin şehit olduğu bir albayında yaralandığı bombalı saldırıları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ş sürme\'nin, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı da ifade edildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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