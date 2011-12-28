T24 LogoT24 Logo
Yaşam

PKK'nın kaçırdığı Kartepe feribotu satıldı!

Kocaeli'de 11 Kasım'da bir terörist tarafından kaçırılan "Kartepe" adlı deniz otobüsü 1 milyon 175 bin dolara satıldı.

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Kocaeli'de 11 Kasım'da bir terörist tarafından kaçırılan "Kartepe" adlı deniz otobüsü 1 milyon 175 bin dolara satıldı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Altınnal Turizm Şirketi'ne kayıtlı "Kartepe" ve "Akçakoca" adlı deniz otobüslerinin satışı için Sekapark Otel'de ihale düzenlendi.

İhaleyi "Kartepe" deniz otobüsü için 1 milyon 175 bin, "Akçakoca" deniz otobüsü için de 1 milyon 260 bin dolar veren Tugay Turizm Yat İşletmesi ihaleyi kazandı.

İhale Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Çöpoğlu'nun isteği üzerine verdiği rakamı 15 bin dolar arttıran işletme, iki deniz otobüsü için 2 milyon 450 bin dolar ödemeyi taahhüt etti.

Kartepe adlı deniz otobüsü İzmit-Gölcük seferini yaparken 11 Kasım'da Mensur Güzel adlı terörist tarafından kaçırılmış, Silivri açıklarında düzenlenen operasyonla ölü olarak ele geçirilen teröristin üzerinde 400-450 gram civarında A4 patlayıcı madde olduğu belirlenmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24