PKK'nın kaçırdığı Kartepe feribotu satıldı!

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Altınnal Turizm Şirketi'ne kayıtlı "Kartepe" ve "Akçakoca" adlı deniz otobüslerinin satışı için Sekapark Otel'de ihale düzenlendi.İhaleyi "Kartepe" deniz otobüsü için 1 milyon 175 bin, "Akçakoca" deniz otobüsü için de 1 milyon 260 bin dolar veren Tugay Turizm Yat İşletmesi ihaleyi kazandı.İhale Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Çöpoğlu'nun isteği üzerine verdiği rakamı 15 bin dolar arttıran işletme, iki deniz otobüsü için 2 milyon 450 bin dolar ödemeyi taahhüt etti.Kartepe adlı deniz otobüsü İzmit-Gölcük seferini yaparken 11 Kasım'da Mensur Güzel adlı terörist tarafından kaçırılmış, Silivri açıklarında düzenlenen operasyonla ölü olarak ele geçirilen teröristin üzerinde 400-450 gram civarında A4 patlayıcı madde olduğu belirlenmişti.