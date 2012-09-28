PKK'nın kaçırdığı başkan AKP'den istifa etti

21 Ağustos'ta PKK tarafından kaçırılan ve dün serbest bırakılan eski AKP Sur ilçe Başkanı Hamit Çelikkanak partisinden istifa ettiği.

Dicle İlçesi’nde 21 Ağustos’ta PKK ’lılar tarafından kaçırılan ve dün akşam saatlerinde serbest bırakılan eski AKP Sur ilçe Başkanı Hamit Çelikkanak, İnsan Hakları Derneği ( İHD ) Diyarbakır şubesinde düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, Mazlum-Der Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ay’ın da katıldığı toplantıda konuşan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, Çelikkanat’ın PKK tarafından serbest bırakılması ile bir ihlalin ortadan kalktığını söyledi.

Aktar: Ak Parti Hakkari il Başkanı bırakılacak

Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar da, girilen sürece alıkonulan kişilerin serbest bırakılmasının önemli bir katkısı olacağını ifade ederek, "Alıkonulan asker, kaymakam, polis ve diğer sivillerin de serbest bırakılmasını diliyoruz. Sanırım bu günlerde bu tip iyi haberler daha da gelecek. Dün Hakkari İl Başkanı’nın teslim edileceği konusunda bir bilgi aldık. Sanırım Federal Kürdistan Bölgesi’nde bir teslim alma olabilecek. Bu tür şeylerin kamuoyuna yansıması konusunda da Kürt meselesinin çözümü konusunda da bir sürecin başlamasına da vesile olur."

Mazlum-Der Diyarbakır Şube başkanı Avukat Abdurrahman Ay ise, insan hayatının kendileri için çok önemli olduğunu, pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini söyledi.

Çelikkanat: Telkin yok

PKK’nın serbest bıraktığı Hamit Çelikkanat ise alıkonulduğu yaklaşık 38 gün boyunca hiçbir kötü muamele, yanlış ve kötü bir söze maruz kalmadığını söyledi. Çelikkanat, "Alıkonulmam şahsi değildi. Daha önce üyesi olduğum AKP’den kaynaklanıyordu. Ben şunu belirtmek istiyorum, bugün itibariyle kendi özgür irademle AKP’den istifa ettiğimi duyuruyorum" diye konuştu. Basın mensuplarının, “PKK’nın telkini sonucu mu istifa ettiniz?” sorusunu Çelikkanat, "Herhangi bir telkinde bulunulmadı. Bu benim tamamen özgür tercihimdir. Ayrıca burada siyasi mesaj da vermek istemiyorum" diye yanıtladı.