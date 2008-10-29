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Yaşam

PKK'nın İstanbul'daki mağarası

Bizans'ın su sarnıcı olarak kullandığı mağaradan terör örgütü çıktı. PKK eylemlerde kullandığı motolofları bu mağarada hazırlamış.

29 Ekim 2008 02:00

Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi Alibey Barajı mevkiindeki tepelik alanda bulunan, bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerinde kullandığı motolof kokteyllerinin hazırlandığı mağara basın mensuplarına gezdirildi.

Bizans döneminde su sarnıcı olarak kullanılan mağarada, bir süre önce çok sayıda molotof kokteylli ele geçirilmişti. Tünel şeklindeki mağara yaklaşık 80 santimetre genişliğe ve 30 metre uzunluğa sahip. Emniyet yetkilileri tarafından basına gezdirilen mağaranın içinde bulunan atıl durumdaki molotof kokteylli yapımında kullanılan malzemeler dikkat çekti.

Polis söz konusu mağaranın örgüt tarafından adeta molotof fabrikası olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Çok sayıda molotof kokteylli ele geçirilen mağara Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi Alibey Barajı mevkiindeki tepelik alanda bulunuyor.

Tünel şeklindeki mağara yaklaşık 80 santimetre genişliğe ve 30 metre uzunluğa sahip
Emniyet yetkilileri tarafından basına gezdirilen mağaranın içinde bulunan atıl durumdaki molotof kokteylli yapımında kullanılan malzemeler dikkat çekti.

Polis söz konusu mağaranın örgüt tarafından adeta molotof fabrikası olarak kullanıldığına dikkat çekti. Otobüslere, iş yerlerine, otomobillere ve polis araçlarına atılan molotof kokteyllerinin bir kısmının bu mağarada hazırlandığı belirtildi.

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