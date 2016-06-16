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Dünya

PKK’nın İran kolu PJAK'a operasyon; 7 kişi öldürüldü

Yerel gazeteler, PJAK'lıların Türkiye-İran sınırından geçiş yaptıkları sırada öldürüldüklerini duyurdu

16 Haziran 2016 15:17

İran, PKK'nın ülkedeki kolu olan PJAK'a, Türkiye sınırında 48 saat içinde 2 operasyon düzenlendi. Aralarında bir bölge sorumlusunun da olduğu 7 PJAK’lı öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, PJAK bölge sorumlusunun da bulunduğu 5 PJAK'lıyı önceki gün öldüren İran Devrim Muhafızları, PKK'nın İran kolu olan örgüte Türkiye sınırı yakınlarında ikinci kez operasyon düzenledi. Devrim Muhafızları, Türkiye sınırı yakınlarındaki İşnaviye köyü yakınlarında iki PJAK'lıyı daha öldürdü.

 Yerel gazeteler, PJAK'lıların Türkiye-İran sınırından geçiş yaptıkları sırada öldürüldüklerini duyurdu.

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