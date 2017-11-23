PKK'nın 'infaz timi' yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, terör örgütü DEAŞ militanlarına benzettikleri ve sakalını kesmesi için uyardıkları Ethem Türkben\'i (33) öldürdüğü belirlenen ve terör örgütü PKK\'nın \'infaz timi\' oldukları açıklanan Sedat Gönen (22), Ferdin Alp (21) ve Rubar Emen (20) yakalandı.

Olay, 22 Temmuz 2015 tarihinde, merkez Seyhan ilçesinin Gülbahçe Mahallesi\'nde meydana geldi. Hamile eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yemek yiyen Ethem Türkben, iddiaya göre, maskeli kişiler tarafından öldürüldü. Üç kişi olduğu belirlenen silahlı saldırganlar, olayın ardından kaçtı. Polis, oturduğu mahallede, sakal bıraktığı için DEAŞ militanlarına benzetilerek, tehdit edildiğini belirlediği Türkben\'i öldüren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen dosyayı kapatmayan polis, Türkben\'in, terör örgütü PKK\'nın \'infaz timi\' tarafından öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerinden çalışma yürüten polis, Sedat Gönen, Ferdin Alp ve Rubar Emen\'i yakaladı. Şüphelilerin kırsalda eğitim gördükleri ve yasa dışı eylemlere katılmaktan emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisin, şüphelilerin başka cinayete karışıp, karışmadığını belirlemek için soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.



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