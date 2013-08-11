PKK'nın ilk silahlı eylemi Kato Dağı'nda kutlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'na çıkan binlerce kişi, PKK'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde yaptığı ilk silahlı eylemin yıldönümünü kutladı. Geceyi dağda geçiren göstericiler tepelere yaktıkları ateşle 'Apo' yazarak sabaha kadar kutlama yaptı.

Emin Bal'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'na çıkan binlerce kişi, PKK'nın, 1984 yılının 15 Ağustos'unda Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli İlçeleri'nde yaptığı ilk silahlı eylemin 29'uncu yıldönümünü kutladı. 30 yıllık süreçte şiddetli çatışmalara sahne olan Kato Dağı'na 3 gün önce çıkan Beytüşşebaplılar dün akşam, Marünüs Bölgesi'nde Koma Kato Müzik Grubu'nun verdiği konserle sabah saatlerine kadar eğlendi.

Ateşten 'Apo' yazısı

Renkli yöresel kıyafetler giyen kadın ve erkeklerin oluşturduğu kalabalık gruplar, havaya ateş açarak kutlamaya başladı. Kutlamaların yapıldığı alana, Abdullah Öcalan'ın dev posteri, PKK'yı sembol eden bayraklar ve çatışmalarda yaşamını yitiren PKK'lıların fotoğrafları asılırken, çevredeki tepelere yakılan ateşlerle "APO" yazıldığı görüldü. Kürtçe olarak sık sık "Şehitler ölmez", "PKK halktır, halk burada" sloganları atan kalabalık gruplar, Kürtçe müzik eşliğinde uzun süre halay çekti. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü.

Saygı duruşu ve Kürt ulusal marşı olarak kabul edilen "Ey Rakib" marşının okunmasından sonra, BDP Beytüşşebap İlçe Başkanı Abdulkerim Ataman, PKK'nın Eruh ve Şemdinli'de yaptığı silahlı eylemlerden söz ederek, örgütün yapısını ve gelinen çözüm sürecini anlattı.