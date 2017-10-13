PKK'nın hedefi Batı bölgelerini Amanoslar'a kadar uzatmakmış

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde gözaltına alınan PKK\'lı 7 teröristen 1\'i ile Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi kırsalında öldürülen 5 teröristten 1\'inin tablet bilgisayarlarında \'Offline Maps\' isimli program içerisinde işaretlenen noktalar ile güzergahlar arasında emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar ve Ak Parti binalarının da olduğu ortaya çıktı. Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kırsalında, Amanos örgütlenmesini tamamlayan PKK\'nın \'Akdeniz Açılımı\' adı verilen faaliyetleri kapsamında Batı Anadolu\'da oluşturulacak silahlı gücüyle, Batı bölgelerini Amanoslar\'a kadar uzatmayı hedeflediğinin anlaşıldığı bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan yazılı basın açıklamada Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde yakalanan PKK\'lı 19 teröristten; 12\'sinin tutuklandığı, 5\'inin operasyonda öldürüldüğü, 1\'inin üzerinde bulunan patlayıcı madde ile kendiliğinden öldüğü, 1 teröristin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Seydikemer\'de yakalanan \'Gabar K.\' isimli terörist ile Köyceğiz\'de ölü ele geçirilen \'Xalit K.\'nin üzerinden çıkan tabletler içerisinde \'Offline Maps\' isimli programın yer aldığı ifade edilerek, şöyle denildi:

\"İçerisinde noktaların işaretlendiği ve güzergahlar çizildiği bu yerlerin emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar ve Ak Parti binalarının işaretlendiği, bazı kırsal bölgelerde de işaretlemelerin olduğu yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu anlaşılmıştır. Operasyonların devam ettiği aşamada bir kısım fotoğrafların basına sızdırılması olayına ilişkin olarak suç fail ya da faillerinin tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca bir soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma başlangıcında bölgemizde oldukları değerlendirilen toplam 19 teröristten; 12 şüpheli tutuklanmıştır. 5 şüpheli operasyon neticesinde öldürülmüştür. 1 şüpheli üzerinde bulunan patlayıcı madde ile kendiliğinden ölmüştür. 1 şüpheliye ilişkin halen yakalama çalışmaları devam etmektedir.\"

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlere yönelik operasyonlarda ele geçirilenlere ise açıklamada şu şekilde yer verildi:

\"Arazide ve yakalanan örgüt mensuplarının üst aramasında 2 M-16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 180 zırh delici uzun namlulu silah fişeği, 160 uzun namlulu silah fişeği, 9 el bombası, 2 dürbün, 1 el telsizi, 1 kasatura, 2 glock tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör, 1 HS tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör, 69 tabanca fişeği, 7 telefon, 1 tablet bilgisayar, çok sayıda yaşam malzemesi, 2 bin 500 dolar, 15 bin euro ve 9 bin 750 TL para ele geçirildi. Arazide ve öldürülen örgüt mensuplarının üst aramasında ise 1 Ak-S kaleşnikof tüfek ve bu silaha ait 5 şarjör, 2 adet M16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 4 glock tabanca ve bu tabancalara ait 4 şarjör, 21 el bombası, yaklaşık 2.5 kg plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül (fünye), 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 fişek, 1 apeks ibareli silah üstü termal dürbün, 1 adet top infilaklı fitil, bir kutu içerisinde İ.45 ncrc 120 Wt patlayıcı, 1 elektronik led lambalı devre, 1 akü, 2 tablet, 1 cep telefonu, 16-1 Powerbank, 6 bin 500 euro ve 4 bin 500 TL para ele geçirildi.\"

PKK/KCK silahlı terör örgütünün kış üslenmesinin yanı sıra batıdaki kentlerde eylemsellik sürecinin başlatılması için öncelikle örgütün sözde Özel Kuvvetleri olarak adlandırılan silahlı gücünden hazırlanan grupların, Batı Anadolu\'ya gönderilmesi talimatının verildiği ortaya çıktı. Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kırsalında, Amanos örgütlenmesini tamamlayan örgütün \'Akdeniz Açılımı\' adı verilen faaliyetleri kapsamında Batı Anadolu\'da oluşturulacak silahlı gücüyle, Batı bölgelerini Amanoslar\'a kadar uzatmayı hedeflediği, böylelikle Kuzey Irak-Afrin Amanoslar-Batı Toroslar hattıyla Ege ve Akdeniz bölgelerinde tutunmayı sağlayıp, Kandil\'le birleştirmeyi amaçlayan PKK\'nın, özel kuvvetlerden 5-6 kişiden oluşan grupları batıya kaydırmayı planladığı da açıklamada yer aldı.

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