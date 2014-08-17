PKK'nın halkı silahla tehdit ettiğini savunan Erdoğan: Çözüm sürecini onlar istifade etsin diye hazırlamadık

AKP hükümeti, HDP ile çözüm sürecinin yol haritası konusunda görüşmelerini sürdürürken, Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bölgede AKP’nin oyunun düşmesi ve HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın oyunun artmasını PKK’nin silah zoruyla insanların iradesine ipotek koymasına bağladı. Erdoğan, “İnsanların iradesine silah tehdidiyle el koyanlar karşısında bizler de tavrımızı en güzel şekliyle ortaya koyup, İçişleri ve TSK tüm imkânlarıyla buralarda neyse, hangi dilden anlıyorlarsa o dilden konuşmaya mecburuz. Çözüm sürecini onlar istifade etsin diye hazırlamadık” dedi.

Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Doğu ve Güneydoğu’da partinin oylarının düşmesi, Demirtaş’ın oylarının artmasının nedenlerini değerlendirdi.

Emine Kaplan’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, AKP’nin yüzde 15’in altında olduğu iki il bulunduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu kadar güçlüyüz. Diğer partiler gibi değiliz. Ama yine de biz bu illerde niye yüzde 15’in altında kaldık diye hesabını yapıyoruz. Bunu nasıl bu oranın üzerine çıkartırız? Hakkâri bizi bilmeyen bir il değil. Alanda biz varız, milletimiz hizmetlerimizi görüyor. Ama despotça, baskıyla, silah gücüyle insanların iradesine ipotek konmaktadır. İnsanların iradesine silah tehdidiyle el koyanlar karşısında bizler de tavrımızı en güzel şekliyle ortaya koyacağız. İçişleri ve TSK tüm imkânlarıyla buralarda neyse, hangi dilden anlıyorlarsa o dilden konuşmaya mecburuz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce TBMM’den çıkarılan yasayla çözüm sürecinin yasal zemine oturtulduğunu kaydeden Erdoğan, 6 maddelik yasanın millete hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Ne gerekiyorsa bizim bunu yapmamız lazım. Bu işin affı olamaz. Çözüm sürecini biz onlar istifade etsin diye hazırlamadık ki. Çözüm sürecini millet istifade etsin diye hazırladık. Eğer biz onlar istifade etsin diye hazırlamış olursak bunun hesabını veremeyiz” diye konuştu.

Demirtaş’a tepki

Demirtaş’a eleştiriler yönelten Erdoğan, “Eşbaşkanlarından bir tanesi cumhurbaşkanı adayı oldu malum. Neymiş, her tarafa elma şekeri dağıtıyormuşum. Bir defa bu Elazığ’ın evladı değil mi? Elazığ’da ben ne Kürt’üm, ne Zaza’yım, biz yüzde 71 alıyoruz. Bu beyefendi Zaza, aldığı oy yüzde 10. Niye? O Elazığ’ı sevmemiş, kabullenmemiş, ama biz tüm Türkiye’yi sevmişiz. Tüm etnik unsurlarıyla sevmişiz. Hepsine hizmetkâr olmuşuz, bunlar siyasi Kürtçülüğe hizmetkâr olmuş. Diğerleri de siyasi Türkçülüğe hizmet olmuş. Bizim farkımız bu. Onun için biz kendimizi Diyarbakır, Tunceli, Hakkâri’ye de anlatacağız” görüşünü dile getirdi