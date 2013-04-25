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PKK'nın geri çekilirken izleyeceği yol belli oldu

PKK geri çekilirken güzergahındaki 120 karakol boşaltılacak. PKK'lıların geçişleri 01.00 ile sabaha karşı 04.00 arasında olacak

25 Nisan 2013 10:05

PKK'nin geri çekilmede izleyeceği yol belli oldu. "Görev gereği" çekilme esnasında görüntü alınması halinde askerin müdahalesi şart olduğu için, çekilme güzergahındaki 120 karakol boşaltılacak. Baykuş, kedigözü ve yarasa adlı termal kameralar kapatılacak.

PKK'nın Türkiye topraklarından geri çekilmesi için başlattığı hazırlıklar devam ederken, olası bir karşılaşma ya da çatışma ihtimaline karşı güvenlik güçlerinin alacağı tedbirler ve izleyeceği yöntemler de netleşmeye başladı

Sabah'tan Özgür Cebe'nin edindiği bilgilere göre; olası saldırı ve provokasyon girişimleri, çatışma, sıcak temas ihtimaline karşı geri çekilmede güzergâhtaki 120 karakolda birer koordinatör subay görev yapacak. Bu subaylar PKK'lıların geçişi sırasında birliklerin sevk ve idaresinden sorumlu olacak. Karakollara bağlı geçici üs bölgeleri, uzak emniyet timleri, gözetleme kuleleri ve pusu noktaları da bulunuyor. Karakol ve üs bölgelerinde gece çalışma özelliğine sahip "Baykuş", ay ışığında çalışan "Kedigözü" ve vücut ısısına duyarlı "Yarasa" adlı termal kameralar var.


Heronlar uçmayacak


Yasal bir düzenleme bulunmadığı için görüntü alınması halinde 'görev gereği' müdahale edilmesi şart olduğu için, PKK'lıların çekilmesi sırasında geçici üs bölgelerindeki timler, pusulama görevi yürüten özel birlikler ile yüksek ve hâkim tepelerdeki gözetleme kulelerinde görev alan güvenlik güçleri karakollara çekilecek. PKK'lıların geçişleri 01.00 ile sabaha karşı 04.00 arasında olacak. PKK'lılar, Türkiye'ye giriş yaptıkları ve "güvenli koridor" olarak gördükleri kendi geçiş güzergâhlarını kullanacak. İntikaller gece karanlığında araziyi bilen örgüt kuryeleri öncülüğünde yapılacak, gündüzleri ise yüksek kayalık bölgelerde beklenecek. Bu saatlerde Heron uçuşları olmayacak, termal kameralar çalışmayacak. Görüntü yada temas olmadığı için müdahale de yapılmayacak. Sadece sinyal uyarıcı sismik cihazlarla istihbarat amaçlı dinleme yapılacak. Subay ve komutanlar bağlı bulundukları ilin valisiyle koordinasyon halinde çalışacak. Valiler de İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile irtibat halinde olacak.

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