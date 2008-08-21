PKK'nın bomba yüklü araçları

Valiliklere, Mersin ve İzmir’de patlayan bombalı araçlarla ilgili yaklaşık 10 gün önce çok gizli bir yazı gönderen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın, bölücü örgütün büyük şehirleri kana bulamak için, bomba yüklü 4 araç temin ettiği ifade edildi. Gaziantep, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve İzmir’de olası saldırı sinyali veren gizli yazıda, araçlarda A-4 tipi yüklü miktarda plastik patlayıcı olduğunun da yer aldığı kaydedildi.

Terör örgütünün son dönemde özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük darbeler aldığını bu yüzdende büyük kentlerde kanlı terör eylemlerine yöneleceği ifade edilen gizli yazıda, “Kısa bir süre önce Kuzey Irak’tan ülkemize girdiği sanılan 4-5 kişilik 3 ayrı bölücü terör örgütü grubunun, eylem amaçlı olarak farklı yöntemlerle elde ettiği araçlarla büyük kentlerde bombalı eylem planladıkları bilinmektedir" denildi.



Bursa'da alarm



Büyükşehirleri kana bulamak isteyen terör örgütünün hazırladığı bomba yüklü araçlardan birini önceki gün Bursa'ya gönderdiği öne sürüldü. 34 VF 6786 plakalı olduğu iddia edilen otomobil, polis ve jandarma tarafından her yerde aranmaya başlandı. Hakkari'den İstanbul'a, oradan da Bursa'ya gönderildiği öne sürülen aracın bulunması için ekipler arayışlarını sürdürüyor.



2 ARAÇ DAHA VAR



Yazıda plakaları da verilen araçlardan birinin Mersin’de 13 polisin yaralanmasına, diğerinin ise İzmir’de 10’u polis ve asker toplam 16 kişinin yaralanmasına neden olan araçlar olduğu ifade edildi. Bu araçların bulunması için çok detaylı çalışmaların devam ettiğini belirten emniyet yetkilileri, “birbiriyle iletişimi olmayan bu gruplar, cep telefonlu ve uzaktan kumandalı düzeneklerle mümkün olan her yerde güvenlik kuvvetlerine yönelik eylem planlıyorlar" dedi.

Halen başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Urfa, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Mersin illerinde detaylı olarak aranan 2 tane daha bomba yüklü araç bulunduğunu bildiren emniyet yetkilileri, bu araçlarda da 15-20 kiloya yakın patlayıcı olduğunu düşünüyor.



İZMİR KANA BULANDI



Makam aracıyla göreve giderken patlamada yaralanan Albay Ahmet Kılınç (42) İzmir Eğitim Hastanesi´ne kaldırılırken, erlerden ağır yaralı olarak Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Hüseyin Arısoy (21) ameliyata alındı. Diğer yaralı er Murat Bekirgül (21) ise Buca Tıp Merkezi´ndeki ilk müdahalenin ardından Askeri Hastane´ye sevk edildi. Hafif yaralı olan polis memurlarından Niyazi Suna, Ali Ermil ve Kenan Selçuk, Özel Buca Tıp Merkezi´nde, Hakan Baburhan (47), Abbas Kalender (39), Sacit Kaskatı (43) ve Hüseyin Kirazdiken (35) İzmir Eğitim Hastanesi´ne kaldırıldı. Vatandaşlardan Özgül Yenidoğan (39), Göksu Gezer (18), Ayşe Yenidoğan (61), Ramiz Yenidoğan (67) ve Mehmet Ali Yarar (49) da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, Doğan Özden (23) de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Buca Tıp Merkezi´ndeki polis memurları taburcu edildi.



OTOMOBİL ÇALINTI



Yağhanelerde patlatılan otomobilin İstanbul´dan çalıntı ve 34 plakalı olduğu öğrenildi. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede, çevreye verdiği zarar gözönünde bulundurularak yapılan değerlendirmede, kullanılan plastik patlayıcının bir kilodan fazla olduğunun sanıldığı belirtildi.



