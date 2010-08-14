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PKK'nın Avrupa'daki lideri serbest bırakıldı

Türkiye'nin iade talebinde bulundugu terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki önemli isimlerinden Nizamettin Toğuç şartlı salıverildi.

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - Türkiye'nin iade talebinde bulundugu terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki önemli isimlerinden Nizamettin Toğuç şartlı salıverildi.


Venedik istinaf mahkemesi, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki önemli isimlerinden 58 yaşındaki Nizamettin Toğuç'un hakkındaki iade talebinin değerlendirileceği süreci cezaevinde tutuklu olarak beklemek yerine şartlı salıverilmesine karar verdi.

　

Nizamettin Toğuç, mahkemenin iade talebinin değerlendireceği süreçte karakola belirli aralıklarla imza verecek.

　

Nöbetçi hakim, dünkü duruşmanın ardından yaptığı değerlendirme neticesinde, İtalya'da yakalanmasının ardından Padova cezaevinde tutulmakta olan Toğuç'un ihtiyati tutukluluk haline son verilmesi ve Türkiye'nin iade talebi karara bağlanana dek, zanlının zorunlu ikamete tabi tutulması kararı aldı.

　

Şartlı tahliye kararının ardından Padova cezaevinden çıkan Toğuç'un, kent yakınlarındaki bir beldede zorunlu ikamet mekanı olarak saptadığı adrese taşındığı öğrenildi.

　

Daha önce terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın da avukatlığını yapan Arturo Salerni, müvekilinin Türkiye'ye iadesinin zayıf bir olasılık olduğunu ileri sürerek "Türkiye'nin Hollanda vatandaşı olan müvekkilim hakkında hazırladığı iade dosyasında somut deliler ve güçlü suçlamalar yer almıyor" dedi.

　

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Toğuç, tatil için geldiği İtalya'da 18 Temmuz tarihinde Padova yakınlarındaki Albignasego beldesinde yakalanmıştı. Toğuç, o tarihten bu yana Padavo cezaevinde tutuluyordu.

　

　

1991 yılında milletvekili seçilmişti

　

Toğuç, Türkiye'de bulunduğu dönemde 1991 yılında SHP'den milletvekili seçilmiş, daha sonra HEP'in kuruluşunda yer almıştı. HEP'in kapatılmasının ardından DEP'e geçen Toğuç, DEP'in 1994'te kapatılması ve dokunulmazlığının kalkmasının ardından tutuklanmamak için Avrupa'ya kaçan milletvekilleri arasında yer almıştı.

　

1994'ten bu yana, önce siyasi sığınma hakkı daha sonra vatandaşlık elde ettiği Hollanda'da yaşayan Toğuç, Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu başkanlığı görevini de yürütüyor.

　

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