T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK’nın 20 yıl önce kaçırdığı askerlerin aileleri Meclis'te

PKK'nın 1992 ve daha sonraki yıllarda kaçırdığı askerlerin aileleri TBMM'ye gelerek yardım istedi

16 Mayıs 2012 17:31

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara
 
CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, 1992 yılı ve sonraki tarihlerde PKK tarafından kaçırılan asker aileleriyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. “Asker kaçaklarının peşine düşen devlet kaçırılan askerlerini aramıyor” diyen Onur, kaybolan askerlerinin akıbetinin araştırılması için de Meclis araştırması önergesi verdi.
 
Basın toplantısına 20 yıldır kayıp çocuklarını arayan aileler katıldı. 1992 yılında Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde kaçırılan jandarma er Engin Ekşi’nin ağabeyi Fadıl Ekşi, “20 yıldır umudumuzu kaybetmedik.  Ama devletimize güvenimiz kalmadı. Ben tek başına mücadele ettim” derken,  9 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaçırılan uzman çavuş Zihni Koç’un babası Veysel Koç, “Devlet, Suriye’de kaçırılan gazetecilere gösterdiği ilgiyi bize de göstersin” dedi. Aileler, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.
 

‘Kaçırılan eskir ve kaymakam kurtarılsın’

 
CHP’nin TBMM Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesinde, 1992 yılından itibaren Güneydoğu’da çeşitli tarihlerde PKK tarafından kaçırılan ve bazıları için gaiplik kararı bulunan askerlerin akıbetlerinin araştırılması ve halen PKK’nın elinde bulunduğu bilinen asker ve kamu görevlilerinin kurtarılması istendi.
 

90’lı yıllarda Kızılhaç aracılığıyla haber alınıyordu

 
1990’lı yıllarda ailelerin Kızılhaç aracılığıyla haber alındığına dikkat çekildi.
 
Önergenin gerekçesi şöyle:
 
2000’li yılların başlarına kadar halen esir bulunduklarına dair ailelerine çeşitli duyumlar gelmiştir. Bu askerlerin en az 8 kişi olduğu bilinmekle birlikte İmralı’daki mahkemede 10-15 civarında Türk askerinin esir olduğu ifadesi kullanılmıştır. 24 Ocak 2002 tarihinde AİHM’e yapılan başvuru ise gündeme alınmamıştır. Bu askerler kamuoyunun gündeminden düşse de ailelerin umutlu bekleyişi sürmektedir”
 

7 asker kaçırıldı

 
Son yıllarda kaçırılan askerler ve kamu görevlileri hakkında çoğu kez soru önergeleri verilmiş ancak tatmin edici bir cevap alınamamıştır. İçişleri Bakanlığı’ndan 25 Nisan 2012’de yapılan açıklamaya göre;
 
“Haziran 2011 tarihinden bu güne kadar kaçırılan vatandaşlarımızdan 7’si halen alıkonulmaktadır. Kaçırma olaylarına ilişkin soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olup yerlerinin tespitine yönelik ilgili güvenlik birimleri nezdinde yürütülen müşterek çalışmalar devam etmektedir. Bakanlık tarafından Haziran 2011 tarihinden bugüne kadar kayıp sayısı 7 olarak belirtilmiştir. Bunların arasında askerler, öğretmenler ve bir kaymakam adayı da bulunmaktadır."

ETİKETLER

pkkkaçırılan askerlermelda onurchpasker

İlgili Haberler

Kaçırılan askere 15 ay hapis cezası

5 yıl önce Hakkari Dağlıca'daki askeri birliğe PKK üyeleri tarafından düzenlenen saldırı sonrası kaçırılan er Ramazan Yüce "terör örgütünün propagandasını yapmak"tan suçlu bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24