PKK’nın 20 yıl önce kaçırdığı askerlerin aileleri Meclis'te

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, 1992 yılı ve sonraki tarihlerde PKK tarafından kaçırılan asker aileleriyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. “Asker kaçaklarının peşine düşen devlet kaçırılan askerlerini aramıyor” diyen Onur, kaybolan askerlerinin akıbetinin araştırılması için de Meclis araştırması önergesi verdi.

Basın toplantısına 20 yıldır kayıp çocuklarını arayan aileler katıldı. 1992 yılında Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde kaçırılan jandarma er Engin Ekşi’nin ağabeyi Fadıl Ekşi, “20 yıldır umudumuzu kaybetmedik. Ama devletimize güvenimiz kalmadı. Ben tek başına mücadele ettim” derken, 9 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaçırılan uzman çavuş Zihni Koç’un babası Veysel Koç, “Devlet, Suriye’de kaçırılan gazetecilere gösterdiği ilgiyi bize de göstersin” dedi. Aileler, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

‘Kaçırılan eskir ve kaymakam kurtarılsın’

CHP’nin TBMM Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesinde, 1992 yılından itibaren Güneydoğu’da çeşitli tarihlerde PKK tarafından kaçırılan ve bazıları için gaiplik kararı bulunan askerlerin akıbetlerinin araştırılması ve halen PKK’nın elinde bulunduğu bilinen asker ve kamu görevlilerinin kurtarılması istendi.

90’lı yıllarda Kızılhaç aracılığıyla haber alınıyordu

1990’lı yıllarda ailelerin Kızılhaç aracılığıyla haber alındığına dikkat çekildi.

Önergenin gerekçesi şöyle:

2000’li yılların başlarına kadar halen esir bulunduklarına dair ailelerine çeşitli duyumlar gelmiştir. Bu askerlerin en az 8 kişi olduğu bilinmekle birlikte İmralı’daki mahkemede 10-15 civarında Türk askerinin esir olduğu ifadesi kullanılmıştır. 24 Ocak 2002 tarihinde AİHM’e yapılan başvuru ise gündeme alınmamıştır. Bu askerler kamuoyunun gündeminden düşse de ailelerin umutlu bekleyişi sürmektedir”

7 asker kaçırıldı

Son yıllarda kaçırılan askerler ve kamu görevlileri hakkında çoğu kez soru önergeleri verilmiş ancak tatmin edici bir cevap alınamamıştır. İçişleri Bakanlığı’ndan 25 Nisan 2012’de yapılan açıklamaya göre;

“Haziran 2011 tarihinden bu güne kadar kaçırılan vatandaşlarımızdan 7’si halen alıkonulmaktadır. Kaçırma olaylarına ilişkin soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olup yerlerinin tespitine yönelik ilgili güvenlik birimleri nezdinde yürütülen müşterek çalışmalar devam etmektedir. Bakanlık tarafından Haziran 2011 tarihinden bugüne kadar kayıp sayısı 7 olarak belirtilmiştir. Bunların arasında askerler, öğretmenler ve bir kaymakam adayı da bulunmaktadır."