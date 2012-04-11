Kaçırılan askere 15 ay hapis cezası

Er Ramazan Yüce ve uzman çavus Halis Çağan Dağlıca 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nı koruyan Keritepe ve Peytepe üs bölgelerinde vatani görevlerini yapan iki askerdi. 5 yıl önce PKK üyeleri tarafından kaçırıldılar. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "suçu ve suçluyu övmek", "basın yoluyla terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarında yargılandığı davaya devam edildi.

Mahkeme heyeti, ''basın yayın yoluyla terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan yargılanan uzman çavuş Halis Çağan için beraat kararı verirken, sanık er Ramazan Yüce ise terör örgütünün yayın organında yaptığı açıklamalar sebebiyle ''basın ve yayın yoluyla silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.