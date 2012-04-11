T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçırılan askere 15 ay hapis cezası

5 yıl önce Hakkari Dağlıca'daki askeri birliğe PKK üyeleri tarafından düzenlenen saldırı sonrası kaçırılan er Ramazan Yüce "terör örgütünün propagandasını yapmak"tan suçlu bulundu

11 Nisan 2012 18:16

Er Ramazan Yüce ve uzman çavus Halis Çağan Dağlıca 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nı koruyan Keritepe ve Peytepe üs bölgelerinde vatani görevlerini yapan iki askerdi. 5 yıl önce PKK üyeleri tarafından kaçırıldılar. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "suçu ve suçluyu övmek", "basın yoluyla terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarında yargılandığı davaya devam edildi.

Mahkeme heyeti, ''basın yayın yoluyla terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan yargılanan uzman çavuş Halis Çağan için beraat kararı verirken, sanık er Ramazan Yüce ise terör örgütünün yayın organında yaptığı açıklamalar sebebiyle ''basın ve yayın yoluyla silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ETİKETLER

AskerPKKRamazan Yüce

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24