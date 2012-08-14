PKK'nın 1 yıl önce kaçırdığı kaymakam adayından hâlâ haber yok!

PPK'nın bir yıl önce Muş'un Kulp ilçesinde görev yaparken kaçırılan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu hâlâ örgütün elinde. Erenoğlu'nun kaçırılmasından sonra babası ciddi rahatsızlık geçirdi. Bu sebeple bazı bilgiler babadan gizleniyor. Metanetini koruyan Erenoğlu'nun annesi ise devlet büyüklerinden müjdeli haberi bekliyor. Örgüt bugüne kadar dağa kaçırdığı kişileri genelde serbest bırakırken aralarında asker ve bürokratların da bulunduğu 26 isim hâlâ PKK'nın elinde.

İsmail Avcı'nın Zaman'da yayımlanan haberine göre, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması PKK'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giriştiği benzer eylemleri yeniden gündeme getirdi. 26kişinin başında 12 Ağustos 2011'de Muş'un Kulp ilçesinde görev yaparken kaçırılan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu geliyor. Genç kaymakam, tam bir yıldır örgütün elinde tutsak. Kaymakamla ile ilgili olarak devletin ilgili birimlerinden tatmin edici açıklamaların gelmemesi hem ailesini hem de iş arkadaşlarını üzüyor. Kaymakamın kaçırılmasının ardından babası ciddi rahatsızlıklar geçirdi. Bundan dolayı da aile üyeleri Erenoğlu ile ilgili bazı bilgileri babaya söyleyemiyor. Bir yıldır evlat acısı çeken aile, her şeye rağmen metanetini koruyor. Kaymakamın annesi, yakın çevresine, "İnşallah oğlum en kısa sürede kurtulacak. Devlete güvenimiz tam. Sayın Başbakan'ımızdan ricam, oğlumu en kısa sürede bana teslim etmesi." diyor. Kenan Erenoğlu'nun iş arkadaşları da gelinen süreçten oldukça rahatsız. Özellikle basın ve yayın organlarında kaçırılan kaymakam adayı ile ilgili olarak gerekli desteğin verilmediğini kaydeden genç bürokratlar, bu konunun sürekli gündemde tutulması gerektiğinin altını çiziyor.

26 kişi hâlâ PKK'nın elinde

PKK'nın adam kaçırma eylemleri ilk kez 1990'da duyuldu. 90-93 yılları arasında zirve yapan eylemler bir süre ara verdikten sonra 2005 yılında yeniden başladı. Temmuz ayı itibarıyla PKK'nın elinde, çeşitli bölgelerde kaçırılan 26 kişi bulunduğu belirtiliyor. PKK'nın kaçırdığı kişiler arasında siyasetçi, asker, kaymakam, öğretmen, köylü, belediye başkanı, işadamı, işçi ve işveren de bulunuyor. Son dönemlerde en çok konuşulan siyasi kaçırma olayı Diyarbakır Hazro'da yaşandı. 26 Mayıs 2011'de Hazro ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Fethullah Mehmetoğlu'nun oğlu AK Partili Hazro İlçe İkinci Başkanı Fuat Mehmetoğlu, PKK'lılar tarafından kaçırıldı. PKK'nın 'partinden ayrıl' baskısına boyun eğmek zorunda kalan Mehmetoğlu, 9 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti. BDP Diyarbakır il başkanlığını ziyaret ederek, BDP'ye geçmeye hazır olduğunu söyleyen Mehmetoğlu, AK Parti'den istifa ettikten bir gün sonra (21 Haziran) oğlu serbest bırakıldı.

PKK'nın geçtiğimiz 20 yıl içinde gerçekleştirdiği bazı adam kaçırma eylemleri şöyle:

24 Temmuz 1993: Tatvan-Van Karayolu Korkulu mevkiinde yol kontrolü yapan PKK'lılar, durdurdukları araçların birinde bulunan Fransız turistler Michael Coudraz, Pierre Fix, Robert Abodin ve Fernand Haron ile bir asker ve bir polisi kaçırdı. 4 Fransız turist, 9 Ağustos 1993 tarihinde serbest bırakıldı.

17 Ekim 1993: Erzurum'un Tekman İlçesi Belediye Başkanı İhsan Gök, evine yapılan baskın sonucu kaçırıldı. Gök, 15 Kasım 1993 tarihinde serbest bırakıldı.

2 Kasım 1993: Erzurum'un Karayazı ilçesi DYP'li Belediye Başkanı Celal Şaka, evine gelen PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Şaka, daha sonra serbest bırakıldı.

22 Ekim 2007: PKK'lılar Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Taburu'na düzenledikleri baskında 8 askeri kaçırdı.

9 Temmuz 2011: Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Ziyaret köyünde Lice 2. Mekanizma Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Abdullah Söpçeler, Uzman Çavuş Zihni Koç ve Bingöl'ün Genç ilçesinde çalışan sağlık memuru Aytekin Turhan Uz, kaçırıldı.

7 Ağustos 2011: Bingöl'ün tanınmış işadamlarından Abdullah Tuz, Adaklı ilçesine bağlı Ferez köyünde kaçırıldı.

12 Ağustos 2011: Diyarbakır-Muş karayolunda otomobilleri durduran PKK, kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ile asker Aykut Çelik'i kaçırdı.

23 Eylül 2011: Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Berav köyünden 1 öğretmen, Zengê köyünden 4 öğretmen, Hazro ilçesinde görevli 4 öğretmen ve 27 Eylül günü Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Narviş köyünde 3 öğretmen kaçırıldı.

14 Mayıs 2012: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde AKP İlçe Başkanı Veysel Çelik, PKK tarafından kaçırıldı.

6 Ağustos 2012: Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Ovası'nda 3 asker kaçırıldı.

12 Ağustos 2012: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde CHP Milletvekili Hüseyin Aygün kaçırıldı.