PKK'lıya ikâmet belgesi Atina'dan

Avrupa’nın terörle mücadelede Türkiye’yi nasıl yalnız bıraktığının bir kanıtı daha ortaya çıktı. 1993'ten beri İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı halde, yıllardan beri Belçika ve Fransa’daki Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi (AK) toplantılarına katılan, konuşmalar yapan PKK temsilcisi Ahmet Gülabi Dere’nin, Yunanistan’da 2010’a kadar ’oturum hakkı’ elde ettiği anlaşıldı.



2010’a kadar ’izni var’



Ankara’nın bir çok girişimine rağmen Fransa ve Belçika’nın Türkiye’ye iade etmediği Dere, Yunanistan dışında ’yasal’ olmayan bu ikámet belgesiyle yıllardır bir diplomat gibi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarda faaliyet yürütüyor.



Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre, Ahmet Gülabi Dere, Yunanistan’dan, Interpol tarafından aranmasına rağmen ikámet belgesi aldı. Belgede Dere’nin Yunanistan’a giriş tarihi 17 Mayıs 2000 olarak gözüküyor. Önce 2 Aralık 2004’ten 28 Temmuz 2005’e kadar verilen ikámet belgesinin, daha sonra 28 Temmuz 2010’a kadar uzatıldığı görülüyor. Dere’nin ayrıca, yine Yunanistan’ın verdiği bir "seyahat belgesi" ile de Schengen ülkelerinde rahatça dolaşabiliyor. 2003’ten beri Kürdistan Ulusal Kongresinin (KNK) Dışilişkiler Sorumlusu olan Dere, bugüne kadar Avrupa Parlamentosu’ndaki bir çok toplantıya ’konuşmacı’ olarak katıldı ve basın toplantısı düzenledi. Geçen Mayıs ayında AP’de bir toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Ali Babacan da, Dere salonda olduğu için toplantıya girmemiş ve çıkarılmasını beklemişti. Dere’nin, AK Genel Sekreteri Terry Davis tarafından makamında kabul edilmesi de, Ankara ile Strasbourg arasında diplomatik krize yol açmıştı. Dere, hakkında Interpol’ün Kırmızı Bülten’i bulunmasına karşın, yıllardır AB kurumlarında ve Türkiye’nin üye olduğu Avrupa Konseyi’nde (AK) herhangi bir sıkıntı yaşamaksızın üst düzey temaslarda bulunuyor.



2015’e kadar aranacak



PKK’nın propaganda faaliyetleri ve dış ilişkileri konusunda uzmanlaşan Dere’yle ilgili olarak 2005’te yenilenen ve 2015’e kadar geçerli olan Kırmızı Bülten’de yer alan en önemli suçlama, 1993 dönemin başbakanı Tansu Çiller’e, Monaco’da suikast hazırlığı içine girdiği yönündeki iddia oluşturuyor. Dere’yle ilgili ana suçlama ise terör örgütü üyesi olması ve halen Türkiye’de davalarının devam etmesi.



’Kollanan’ ne ilk ne sonuncu PKK’lı



Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye ’terörle mücadele’ konusunda destek vermediğinin önemli kanıtlarından biri olan Ahmet Gülabi Dere vakasının benzeri bir çok kez yaşandı. Fransa şubat ayında, Rıza Altun, Nedim Seven ve Canan Kurtyılmaz gibi PKK’nın lider kadrosuda dahil 16 örgüt üyesini tutukladı. Fakat Paris Mahkemesi, terörle mücadele savcılığının ’tutukluluk’ talebine rağmen PKK’lıları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. 2008’de tutuklanan ’Rozerin’ kod adlı PKK’lı Ayfer Kaya da, Türkiye’nin iade talebine rağmen serbest kalmıştı.

