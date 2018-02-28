“PKK'lılara buzdolabı gönderdin mi” diye sorulan Celalettin Can: Dağda hava zaten soğuk, ne yapacaklar?

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ile Demokrasi gazetesi yazarı, HDP PM üyesi 78’li Celalettin Can’ı ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin izlenimlerini anlattı. Yarkadaş, Celalettin Can'a, "Tterör örgütünün dağdaki elemanlarına buzdolabı gönderip göndermediğinin" sorulduğunu, onun da, "Dağ zaten soğuktur... Ne yapacaklar buzdolabını?" dediğini aktardı.

CHP'li Yarkadaş, “Darbecileri yargılamakla övünen AKP, darbe karşıtı, insan hakları savunucusu Celalettin Can’ı 12 Eylül karşıtı söylemlerinden dolayı cezaevine koydurtarak tarihe geçti” dedi.

Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın sağlığının ve moralinin iyi olduğunu belirten Yarkadaş, “Tek dertleri Türkiye’nin kötü gidişatı... Diyebilirim ki; 24 saatlerini Türkiye’yi düşünerek geçiriyorlar” ifadesini kullandı. Cumhuriyet çalışanlarının 9 Mart günü bir kez daha yargıç karşısına çıkacaklarını söyleyen Yarkadaş, davayı izleme çağrısı yaparak, “O gün, Atalay ve Sabuncu’nun cezaevindeki 17., Ahmet Şık’ın ise 15. ayı dolmuş olacak. Ve o gün herkes, Türkiye’deki adaletsizliğin hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha görecek” dedi.

Celalettin Can’la yaptığı görüşmeye ilişkin izlenimlerini de aktaran Yarkadaş, şöyle devam etti:

“Can 12 Eylül faşist darbesinin ardından generallerin kurduğu düzen sonrası 19 yıl tutuklu kaldı. Şimdi ironi yapılırcasına 19. Koğuş’a konulmuş. Yıllardır, darbecilerden hesap sormak için uğraşıyor. Ancak ne yazık ki; şimdi tüm bu uğraşları önüne ‘suç isnadı’ olarak konuluyor. Can, yaptığımız görüşmede ‘Bunlar eğer suçsa, AKP’nin yaptığına ne demeli?’ sorusunu yöneltti. Ardından da ‘AKP darbecileri koruyan geçici 15. maddeyi bizim isteğimiz üzerine kaldırdı’ hatırlatmasını yaptı.”

Can’ın Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon sonrası gazete binasının önüne gelmesinin ve burada açıklama yapmasının da örgüt üyeliğine kanıt olarak gösterildiğine dikkat çeken Yarkadaş, “Kendisi şu an Akil İnsanlar’dan tutuklu tek kişi. Can, Akil İnsanlar Heyeti’ne girdikten sonra HDP ile yakınlaşıyor ve üye oluyor. Kürt sorununun çözümü için barışçıl bir çaba göstermek istiyor. Şimdi ise HDP’li olduğu için tutuklanıyor” dedi.

Hastaneye yatacaktı

Can’ın çok ciddi iki sağlık sorunu olduğu ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini de belirten Yarkadaş, “Can’ın bu koşullarda cezaevinde kalabilmesi mümkün değil. Gözaltına alındığı gün, zaten hastaneye yatacakmış” diye konuştu.

“Can’ın HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın tutuklanmasını protestosu da suç unsuru sayılmış” diyen Yarkadaş, şöyle devam etti: “Can, partisinin Rojava’daki çocuklar için başlattığı battaniye kampanyası için yardım istemiş. Terör örgütünün dağdaki elemanlarına buzdolabı gönderip göndermediği sorulmuş... Can bu soruya ‘Dağ zaten soğuktur... Ne yapacaklar buzdolabını?’ demiş.”