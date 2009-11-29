PKK'lılar Mersin ve İstanbul'da polise saldırdı

T24 -

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Siteler Polis Merkezi önüne gelen bir grup, güvenlik güçlerine ve binaya saldırdı.Polis merkezine taş ve molotof kokteyli ile havai fişek atan grup, polisin havaya uyarı ateşi açması ve bölgeye takviye ekiplerin gelmesiyle olay yerinden kaçtılar.Atılan molotof kokteyli, taş ve havai fişekler merkez ile merkez önündeki polis otolarında maddi hasara yol açtı.Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Okmeydanı'nda Polise Molotoflu Saldırı

İstanbul Okmeydanı'nda PKK sempatizanları hava fişekler ve molotoflarla polise saldırdı.

PKK'nın kuruluş yıldönümünü bahane eden bir grup PKK sempatizanı, Okmeydanı Kuzey sokakta toplanarak yürüyüşe geçti. Şark Kahvesi'ne kadar yürüyen grup, burada önlem alan polisi görünce molotof kokteylleri ve havai fişeklerle saldırdı. Eylemci grubun, vatandaşların ve polislerin üzerine, fitillerini ateşleyerek attıkları molotof kokteylleri hasara neden oldu. Eylemcilerin attıkları havai fişekler, ayrıca vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu.

Polislerin, gruba tazyikli su ile müdahale etmesiyle eylemciler ara sokaklara girerek kaçtı. Atılan molotof kokteyllerinden bazı dükkanlar da zarar gördü. Polisler ile eylemciler arasındaki gerginlik devam ediyor.