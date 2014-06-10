PKK'lılar HDP'lilerin otobüsünü durdurdu

HDP'lilerin bulunduğu otobüsün önü Lice yakınlarındaki Fisova Mevkii'nde yol kontrolü yapan yüzleri kapalı bir grup PKK'lı tarafından durduruldu. Yüzleri kapalı gençlerden biri otobüse binerek bir süre Sabahat Tuncel ile konuştu.

HDP, bugün TBMM’de yapacağı grup toplantısını geçen cumartesi günü kalekol protestosu yapan kalabalığa açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde yaptı. Grup toplantısına gitmek için Diyarbakır’da BDP il binası önünde toplanan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, milletvekilleri Altan Tan, Nursel Aydoğan, Erol Dora, Hasip Kaplan ve Ayla Akat ile bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk’un da bulunduğu grup, BDP otobüsü ile yola çıktı.

PKK’lı grup otobüsü durdurdu

HDP’lilerin bulunduğu otobüsün önü Lice yakınlarındaki Fisova Mevkii’nde yol kontrolü yapan yüzleri kapalı bir grup PKK’lı tarafından durduruldu. Yüzleri kapalı gençlerden biri otobüse binerek bir süre Sabahat Tuncel ile konuştu.

Daha sonra HDP’liler Lice’de karakol protestolarının ilk başladığı yer olan Çelikan Köyü Köprübaşı Mevkii’ne gitti. Buradan otobüsten inen partililer, günlerdir eylem yapanlarca karşılandı. HDP’liler toplantının yapılacağı yere PKK flamalarının asıldığı arazide bir süre yürüyerek ulaştı.