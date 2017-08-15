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PKK'lılar duvarı delerek cezaevinden kaçmaya çalıştı

Duvarı delmek için fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosunu kullandılar

15 Ağustos 2017 17:11

Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, PKK üyesi olma suçundan kalan 17 hükümlünün, duvarı delerek kaçmaya çalıştığı belirlendi.

PKK üyesi oldukları gerekçesiyle Osmaniye T Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlülerin koğuşundaki duvarından sesler geldiğini fark eden nöbetçiler, durumu cezaevi yönetimine bildirdi. 
Jandarma ekiplerince çevrede tedbir alındıktan sonra koğuşa girildi. Yapılan incelemede koğuş duvarının delindiği anlaşıldı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre bunun üzerine koğuşta kalan mahkumlar M.T, Ö.Y, O.B, M.M.E, S.A, N.O, M.S, M.Ç, S.A, A.İ, E.M, E.D, C.T, H.S, İ.A, K.A.Ö. ve M.O. başka koğuşa alındı.

Duvarı delmek için kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosuna el konularak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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