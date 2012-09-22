PKK'lılar Diyarbakır'da 2 öğretmeni kaçırdı

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi ile Muş arasındaki karayolunu kesen bir grup PKK'lı, 2 öğretmeni yanlarına alarak kaçırdı.

Bir grup PKK'lı, bugün saat 17.00 sıralarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş karayolunu, Şenyayla Köyü Darbi Mevkii'nde kesti. Yoldan geçen otomobilleri silah tehdidi ile durduran PKK'lılar, araçtakilere kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yaptı.

PKK'lılar Muş'tan Diyarbakır yönüne giden bir araçta bulunan 2 erkek öğretmeni yanlarına alarak kaçırdı. Ormanlık alana kaçan PKK'lıları yakalamak ve öğretmenleri kurtarmak için operasyon başlatıldı.