'PKK'lılar cennete mi gitsin cehenneme mi?'

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sınır dışına çekilen PKK'lılar için "Cehennemin dibine gitsinler" diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı eleştirdi. Demirtaş, "Gerillalar yolunuz açık olsun. İnşallah mekanınız cennet olur" dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnak ve ilçelerini ziyaretine İdil'den başladı. Beraberinde milletvekilleri Hasip Kaplan, Nazmi Gür, Nursel Aydoğan ile birlikte önünde Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu, 'Çözüm demokratik çözümle mümkündür' yazılı afişin bulunduğu otobüsle gelen Demirtaş, vatandaşlarla sohbet edip, partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

Arınç'ı eleştirdi

Demirtaş, Türkiye'den sınır dışına çekilen PKK'lılar için, "Cehennemin dibine gitsinler diyen" Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı da eleştirdi. Demirtaş, "Müslümanım, vicdan sahibiyim diye diyen hükümet sözcüsü, cehennemin dibine gitsinler diyor. 5 yıldır hükümet, PKK'dan sınır dışına çekilmesini talep ediyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ben de diyorum ki, bu savaşı durdurup sınırların dışına çıkan gerillalar, yolunuz açık olsun. İnşallah mekanınız cennet olur" dedi.

Kürt işadamlarından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yatırım yapmalarını isteyen Demirtaş, "Eğer Kürt işadamları burada yatırım yapmazsa tarih onların boynuna büyük bir vebal yükleyecek. Para kazanmayın demiyoruz, ama kefenin cebi yoktur, bunu unutmayın. Halkınıza karşı borcunuzu yatırım yaparak ödeyin" dedi.

Türk milleti yazarsanız, Kürt milleti de yazın

Anayasa konusuna da değinen Demirtaş, "Eğer anayasaya Türk milleti yazıyorsanız o halde Kürt milleti yazılsın. Ama diyorlar ki, Türk milletini anayasadan kimse çıkaramaz, o zaman çıkarmayın Kürt'ü de yazın. Kürt'ün de milleti var, hakkı hukuku var, onları da anayasaya yazın" dedi. Demirtaş, daha sonra Cizre İlçesi'ne hareket etti.