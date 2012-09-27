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PKK'lılar askeri helikoptere saldırdı!

Kars’ın Kağızman ilçesi Sesveren köyü mevkiinde keşif uçuşu yapan bir askeri helikoptere PKK'lılar tarafından ateş açıldı

27 Eylül 2012 19:43

 

Kağızman Sesveren köyü mevkiinde arama tarama faaliyeti yapan askeri birliklere havadan destek için Erzurum’dan gönderilen askeri helikoptere PKK'lılar ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir astsubay kulağından vurularak yaralandı. Yaralı astsubay helikopterle askeri hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki güvenlik görevlileri operasyon başlattı.
 
 

Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

 
 
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Irak sınırında dün başlayan operasyonda teröristlerle sağlanan sıcak temasta ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, Irak sınırında bulunan Kazan Vadisi ile Kavuşak bölgeleri arasında başlatılan operasyonlarda teröristlerle çatışma yaşandı. Çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşte 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Operasyonda 13 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Çukurca ve Hakkari’deki askeri birliklerden havalanan helikopter, bölgeye jandarma özel harekat ekipleri indirdi. Hava destekli yürütülen operasyonlar kapsamında, insansız hava araçlarının alınan görüntüler doğrultusunda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar belli hedefleri bombaladığı bildirildi.
 
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
 

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